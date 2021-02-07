جامعة المنيا تستقبل أعمال الطلاب في مسابقات ومهرجان الأنشطة "أونلاين" حتى 10 فبراير الجاري

تستمر جامعة المنيا حتي العاشر من فبراير الجاري في استقبال أعمال الطلاب المشاركين في مسابقات مهرجان الأنشطة الطلابية الأول "أونلاين" تحت شعار "النشاط الطلابي .. حياة"، الذي انطلق برعاية من الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، والدكتور مصطفي عبد النبي رئيس الجامعة، والدكتور عصام فرحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.





وذلك بعد أن شهد التسجيل في مسابقات المهرجان إقبالا كبيرًا من الطلاب في الأنشطة الثقافية والفنية والتشكيلية والرياضية والاجتماعية والعلمية والكشفية والاتحادات الطلابية منذ فتح باب التسجيل خلال الفترة من 13 : 20 يناير الماضي.





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قال الدكتور مصطفي عبد النبي رئيس الجامعة أن المهرجان استهدف استثمار طاقات الشباب، واستحداث أساليب مبتكرة في ممارسة الأنشطة الطلابية أونلاين عبر الوسائل التكنولوجية، ومنصات التواصل الإلكترونية؛ لإشراك أكبر عدد ممكن من طلاب الجامعة والطلاب الوافدين، والطلاب من متحدي الإعاقة في الأنشطة، وتغيير طرق التفكير التقليدية في ممارسة النشاط وتوظيفه في حياتهم اليومية، في ظل تداعيات انتشار فيروس كورونا.





ومن المقرر أن يبدأ تحكيم المسابقات وغلق باب تلقي الأعمال أونلاين اعتبارًا من 11 فبراير الجاري، علي أن تعلن الإدارة العامة لرعاية الطلاب النتائج النهائية والفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في كل مسابقة في العشرين من فبراير من نفس الشهر والتي سيمنح فيها الفائزون جوائز مالية قيمة.









وفي سياق متصل وجه رئيس الجامعة عمداء الكليات نحو إعلان جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول لجميع طلاب الجامعة بكلياتها العشرين الأسبوع القادم بالبوابات الإلكترونية بموقع الجامعة وبصفحات الكليات الرسمية، تمهيدًا لأعمال الامتحانات التي تقرر لها أن تبدأ عقب انتهاء أجازة منتصف العام مباشرة، وذلك اعتبارًا من 22 فبراير، على أن تستمر لمدة 3 أسابيع متصلة، ويتخللها امتحانات الشفوي والعملي، وذلك بناءً على الجداول التي تضعها الكليات طبقًا لطبيعة الدراسة والمقررات بها.





مشددًا على انتظام وسرعة أعمال الكنترولات والتصحيح والرصد لإعلان جميع النتائج كحد أقصى في السابع عشر من مارس، وذلك من أجل تحقيق ما نصبوا إليه جميعًا في إنجاح العملية التعليمية بالفصل الدراسي الأول في ظل هذه الظروف الاستثنائية خلال جائحة كورونا، وضمانًا لانتظام الدراسة بالفصل الدراسة الثاني الذي سيبدأ بالأسبوع التالي عقب انتهاء الامتحانات مباشرةً.









و أكد "د. عبد النبي" على قرب الانتهاء من أعمال الإنشاء والتنفيذ لـ 4 مدرجات واستلامها من الشركة المنفذة ودخولها الخدمة، تعزيزًا للطاقة الاستيعابية بالمدرجات الجامعية، وبما يُساهم في تقليل الكثافة الطلابية خلال فترة الامتحانات، وذلك بعد الحاجة الماسة إلى زيادة المسافات البينية بين الطلاب تطبيقًا للإجراءات الاحترازية والوقائية.





كما وجه رئيس الجامعة خلال الاجتماع نحو تكامل الجهود تحقيقًا لاستراتيجية الجامعة نحو تنفيذ منظومة التعليم الهجين، والبدء في رفع المقررات الدراسية للفصل الدراسي الثاني على منصة الجامعة التعليمية، وكذلك إعداد الجداول الدراسية للفصل الدراسي الثاني طبقًا لآليات التعليم الهجين الذي أقرته الجامعة نمطًا للدراسة بها.



