وزارة الصحة توضح دور منصاتها الإلكترونية أثناء التصدي جائحة كورونا .. فيديو

قال ال متحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إن حسابات الوزارة الإلكترونية كان لها دور كبير في التصدي للشائعات وتعريف المواطنين بالمبادرات الرئاسية الصحية التي تطلق من اجل المواطن والحفاظ على صحتهم. الدكتور خالد مجاهد ال





وأضاف خالد مجاهد خلال مداخلة هاتفية على قناة " اكسترا نيوز "، اننا من خلال منصاتنا الالكترونية نعمل على توعية المواطنين من خلال الفيديوهات التي نقوم بنشرها بالاضافة الي تعريف المواطنين ب مواعيد التطعيمات.





واوضح خالد مجاهد ، أنه تم من خلال منصات الوزارة الالكترونية بث فيديوهات للأطباء والممرضين الذين يعملون في مستشفيات العزل لطمأنة المواطنين وهذا في ظل الوضع الراهن بسبب فيروس كورونا وقمنا بنشر 400 الاف فيديو جراف يوضح طرق الوقاية من فيروس كورونا. فيديوهاتللأطباءوالممرضينلطمأنةالمواطنينيوضح



