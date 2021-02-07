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وزارة الصحة توضح دور منصاتها الإلكترونية أثناء التصدي جائحة كورونا .. فيديو

الأحد 07/فبراير/2021 - 09:25 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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إبراهيم القادري
قال الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إن حسابات الوزارة الإلكترونية كان لها دور كبير في التصدي للشائعات وتعريف المواطنين بالمبادرات الرئاسية الصحية التي تطلق من اجل المواطن والحفاظ على صحتهم.

وأضاف خالد مجاهد خلال مداخلة هاتفية على قناة " اكسترا نيوز "،  اننا من خلال منصاتنا الالكترونية نعمل على توعية المواطنين من خلال الفيديوهات التي نقوم بنشرها بالاضافة الي تعريف المواطنين بمواعيد التطعيمات.

واوضح خالد مجاهد ، أنه تم من خلال منصات الوزارة الالكترونية بث فيديوهات للأطباء والممرضين الذين يعملون في مستشفيات العزل لطمأنة المواطنين وهذا في ظل الوضع الراهن بسبب فيروس كورونا وقمنا بنشر 400 الاف فيديو جراف يوضح طرق الوقاية من فيروس كورونا.

وتابع ان هناك أكثر من 150 حساب وهمي تم غلقها بسبب انتحالهم شخصية وزارة الصحة وهذا كان يثير الفزع لدى المواطنين.
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