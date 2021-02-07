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رياضة

وزير الشباب يلتقي مجلس أمناء مجمع حسن مصطفى لكرة اليد والألعاب الرياضية

الأحد 07/فبراير/2021 - 09:17 م
صدى البلد
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ريهام بكير
التقي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مساء اليوم، بمجلس أمناء مجمع حسن مصطفي لكرة اليد والالعاب الرياضية بمدينة السادس من أكتوبر في أول إجتماع للمجلس بعد إعتماد تشكيله.

وتقدم صبحي بالتهنئة لمجلس الإدارة علي نجاح بطولة العالم لليد، وقدرة مجمع الصالات علي استضافة مجموعتين في بطولة العالم لليد والخروج بالمظهر اللائق بإسم ومكانة مصر الدولية.

واضاف أن مجمع صالات حسن مصطفي سيخدم قطاع عريض من الرياضيين سواء في رياضة كرة اليد او غيرها من الرياضات التي ستتمكن من استخدام الصالة المتعددة الاغراض.

تم خلال الإجتماع مناقشة جدول الأعمال الذي تضمن جدول الأعمال والهيكل الإداري والوظيفي للمجمع، كما تمت مناقشة خطة مجلس الادارة في البدء بعملية التسويق والإستثمار للمجمع، الأمر الذي سيعود بالنفع علي الصالة ويدر العائد المادي بالإضافة إلى خدمة أبناء المنطقة ومرتادي الصالة.


وجاء تشكيل المجلس كالتالي:
 احمد الشيخ نائب رئيس مجلس الإدارة، وعضوية كل من: محمد سعيد مازن، هدي ايوب، عصام ابو زيد، المهندس هشام نصر، المستشار محمد دياب، الدكتور ابراهيم غريب، المهندس علاء السيد، الكابتن مؤمن صفا، والمحاسب سيف الله مصطفي امين الصندوق.
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