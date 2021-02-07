جلال نصار: مصر لديها جميع الخيارات للحفاظ على حقها من المياه

قال الدكتور جلال نصار ، رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية ، إن الدول الافريقية اعتمدت على نهج التفاوض السلمي ، وحل النقاط الخلافية سواء الفنية أو القانونية ، مؤكدًا أن مصر لن تُحرم من أي خيارات مساعدة ، وأن جميع الخيارات متاحة لها ، مؤكدا أن الهدف هو البناء والتنمية والاستقرار .





وأكد " جلال نصار " في مداخلة هاتفية مع برنامج" الحياة اليوم " المُذاع على فضائية " الحياة " ، أن مصر تصمم على حصولها على حقوقها من الموارد المائية دون نقصان ، مع الاعتراف بحقوق الدول الأخرى في التنمية ، معقبًا : " ولكن ما نسعى له دائما من حين لآخر هو طمئنة المواطن المصري والتأكيد على وجهة نظر الدولة المصرية " .





واضاف ، رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية ، أن مصر تمر بعد ثورة 25 يناير ، بمرحلة مواجهة التحديات الداخلية ، والتركيز على الجبهة الداخلية وبكل ما هو قائم من أحداث متتالية مثل تحدي الإرهاب ، وتحدي البناء والاستقرار .



