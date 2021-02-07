النائبة مها عبدالناصر: السجادة بتتسحب من تحت رجلينا في سوق كابلات الإنترنت

قالت النائبة مها عبدالناصر، إن اليوم خلال جلسة مجلس النواب تحدث الوزير عمرو طلعت عن ان مصر لديها بالفعل ريادة دولية فيما يخص الكابلات الأنترنت، معقبة: انا من رأي أن السجادة بتتسحب من تحت رجلينا في سوق كابلات الانترنت وأنا قولت كدا.



وأكملت: حتى الآن لا يوجد مراكز بيانات عالمية في مصر، وهذا يعد أمر كارثي، معقبة: مصر تواجه تهديدات بفقدان مرورو الكابلات البحرية داخل حدودنا.



واسترسلت "عبد الناصر" خلال مداخلتها الهتفية ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور"، وزير الاتصالات طالب مقابلتي داخل مكتبة بالوزارة من أجل مناقشة باقي الموضوعات، منوها إلى أن موقع مصر يتراجع بقوة في سوق التكنولوجيا العالمي.



وأوضحت أن مصر لديها 4 مناطق تكنولوجيا منهم 2 لا يعملون وهم السادات وأسيوط، معقبة: أطالب بكشف حساب عن ما تحققه المناطق التكنولوجية..نحتاج كشف رؤيه عن تلك المناطق.



