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تعليم

خطوات إتمام مناقشة رسائل الماجستير والدكتوراه لطلاب الدراسات العليا بحقوق عين شمس

الأحد 07/فبراير/2021 - 09:31 م
طلاب جامعات
طلاب جامعات
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حسام الفقي
أعلنت كلية الحقوق جامعة عين شمس عبر صفحتها الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" جدول امتحانات الشفوي للدراسات العليا دور اكتوبر ٢٠٢٠، ويمكن للطلاب معرفة الجداول من خلال هذا اللينك اضغط هنا 

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وفي هذا السياق كشف الدكتور ناجي عبد المؤمن لـ صدي البلد عن كيفية إتمام مناقشة رسائل الماجستير والدكتوراه لطلاب الدراسات العليا بعد قرار مجلس الوزراء بتأجيل الامتحانات لمواجهة تفشي فيروس كورونا في ظل الظروف الراهنة.

وأكد أنه في ضوء قرارات مجلس الوزراء الأخيرة، لمجابهة جائحة تفشي فيروس كورونا، وتعليق الدراسة بالجامعات وتأجيل كافة الامتحانات والفعاليات والأنشطة للحد من انتشار الفيروس؛ تقرر اتخاذ بعض الإجراءات.

ولفت إلى ضرورة الحد من التواصل المباشر بين أعضاء هيئة التدريس بالكلية حرصا من إدارة الجامعة على مصالح أبنائها الباحثين من طلاب وطالبات الدراسات العليا خاصة هؤلاء الذين تم تحديد موعد لمناقشة رسائلهم العلمية يرجى اتخاذ اللازم نحو الاقتصار علي حضور لإتمام المناقشة:

1_ المحكمين 
2_ المشرفين 
3_ الطالب 

يأتي ذلك مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية من توفير أماكن مناسبة وتعقيمها كذلك توفير المطهرات أما بالنسبة إلى طلاب الدراسات العليا الذين لم تحدد لهم مواعيد المناقشة بعد، فيتم تأجيل المناقشة إلى ما بعد يوم 20 فبراير 2021 على أن يتم إسقاط هذه المدة من التسجيل.

وفي إطار الخدمات والامتيازات المتنوعة التي تقدمها رابطة خريجي جامعة عين شمس الرسمية لأعضائها تحت رعاية د محمود المتيني رئيس الجامعة وإشراف د. شهيرة سمير المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية و التعاون الأكاديمي،  صرحت د. ريم الكباريتي مدير إدارة الخريجيين أن رابطة خريجي جامعة عين شمس توفر لأعضائها فرصة الاستمتاع بإجازة نصف العام من خلال فرصة السياحة الداخلية بمدينة شرم الشيخ، حيث تم زيادة نسبة الخصم خلال إجازة منتصف العام لتصبح ١٠% بدلًا من ٥ % وهي النسبة السنوية التي يستفيد بها أعضاء الرابطة طوال العام وحتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.

ويتم الحصول على الخصم بمجرد إرسال صورة من كارنيه العضوية عند الحجز عن طريق البريد الإلكتروني التالي: 
أو إظهار كارنيه العضوية حال الحجز من مقر إدارة الفندق بشارع عبد الحميد بدوي- بجوار نادي الشمس .
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