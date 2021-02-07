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فن

من دبي .. محمد رمضان يلعب بلياردو على أنغام "مصباح علاء الدين" ... شاهد

الأحد 07/فبراير/2021 - 09:31 م
صدى البلد
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سيد احمد
نشر الفنان محمد رمضان فيديو له من دبى وذلك من خلال حسابة الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ". 


وظهر محمد رمضان فى الفيديو وهو يلعب بلياردو مستمعا اغنيتة الجديدة " مصباح علاء الدين ".


يذكر أن محمد رمضان يشارك حاليا في تصوير مسلسل «موسى» من بطولة : سمية الخشاب، هبة مجدى، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق، مفيد عاشور، حمدى الوزير، وإنتاج شركة سينرجى للإنتاج الفني، وتأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة.

وقدم محمد رمضان في رمضان الماضى، مسلسل "البرنس" تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، رحاب الجمل، محمد مهران، أحمد داش، أحمد فهيم، احلام الجريتلى ومحمد جمعة وأيمن عزب وعلاء زينهم وآية سليم وإنتاج شركة سينرجى.
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