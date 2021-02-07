من دبي .. محمد رمضان يلعب بلياردو على أنغام "مصباح علاء الدين" ... شاهد

وظهر محمد رمضان فى الفيديو وهو يلعب بلياردو مستمعا اغنيتة الجديدة " مصباح علاء الدين ".

يذكر أن محمد رمضان يشارك حاليا في تصوير مسلسل «موسى» من بطولة : سمية الخشاب، هبة مجدى، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق، مفيد عاشور، حمدى الوزير، وإنتاج شركة سينرجى للإنتاج الفني، وتأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة.