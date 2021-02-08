برلماني: الفلاح يعاني بسبب غياب دور الجمعيات الزراعية

أكد النائب محمود شعلان عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، على ضرورة توجيه كافة الدعم للفلاح المصري، مشيرا إلى أنه العمود الفقري الذي تعتمد عليه الدولة، ومع ذلك ما زال يواجه العديد من التحديات .









وأضاف شعلان في تصريحاته لـ"صدى البلد" ، أن الفلاح في حاجة لمنظومة متكاملة تهدف إلى توفير الدعم له ومواجهة استغلاله من قبل بعض التجار الذين يتسببون في تكبيده مزيدا من الخسائر.









وأوضح عضو اللجنة الزراعية بالبرلمان، أن الجمعيات الزراعية كان لها دور قوي في توجيه الفلاح وإمداده بخبراء ومهندسين في مجال الزراعة بهدف إرشاده وتوضيح كل ما يحتاجه في أمور الزراعة ، لكن الأن انخفض هذا الدور وافتقد الفلاح هذا الجانب الذي كان يساعده.









وعن تفعيل الكارت الذكي للفلاح، قال النائب محمود شعلان إنها خطوة مهمة، وستكون قادرة على معالجة كثير من مشكلات الفلاح والقضاء على الحيازات الوهمية.









كان النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، طالب بسرعة تفعيل منظومة الحيازة الزراعية الإلكترونية، المعروفة بالكارت الذكى للفلاح، مشيرا إلى وجود مشاكل عديدة تواجه تطبيق تلك المنظومة على أرض الواقع، رغم ما سبق وأعلنته الحكومة عن موعد تطبيق المنظومة.









وقال الحصرى: نأمل سرعة إنجاز تلك المنظومة، لمسايرة التطور التكنولوجى الذى يشهده العالم حاليا في مختلف القطاعات، ومنها قطاع الزراعة، مشيرا إلى أن تفعيل المنظومة يقضى على معاناة الفلاح حاليا في صرف المستلزمات الزراعية.



