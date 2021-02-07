برلماني يطالب بتفعيل الدور الرقابي على فواتير المحمول وسوء تغطية الشبكات

طالب النائب عصام دياب، عضو مجلس النواب عن محافظة الإسماعيلية ، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، باتخاذ خطوات جادة للتحول في اتجاه صناعة التكنولوجيا.





ونقل عضو مجلس النواب، غضب المواطنين عن سوء خدمات الإنترنت، ومعاناة المواطن اليومية من ضعف سرعة الشبكة قائلًا: "معندناش مشكلة في الأسعار الحالية بقدر ما يهمنا أن نحصل علي سرعة وخدمة حقيقية، وذلك دون تحميل المواطن أعباء مالية إضافية مقابل الحصول على خدمات جيدة".





وأضاف "لا يصح أن تكون دولة بحجم مصر، وما نمتلكه من قوة بشرية، وكفاءات علمية كبيرة، ونصبح دولة مستهلكة فقط للأجهزة التكنولوجية، دون أن نصنعها ونصدرها"، مشددا على ضرورة التصدي لظاهرة دخول الهواتف المحمولة الى البلاد بطريقة غير شرعية، وهو ما يتسبب في إنشاء سوق موازي، ويضعف الاقتصاد الرسمي.





وأكد "دياب" ضرورة تفعيل الدور الرقابي على شركات المحمول من جانب وزارة الاتصالات، سواء في قيمة الفاتورة، أو أداء الخدمة وسوء التغطية في بعض المناطق، لافتا إلى أن قطاع الاتصالات يمس كل المواطنين، والإنترنت لم يعد رفاهية، وإنما من الأساسيات اليومية.





وشدد على ضرورة إنهاء عبارة "السيستم واقع" وهى العبارة التي يتردد سماعها كثيرًا فى أغلب المصالح الحكومية والتي تتسبب غضب المواطنين.





جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة، اليوم الأحد، للاستماع لبيان الدكتور "عمرو طلعت"، وزير الاتصالات عن انجاز الوزارة، واستكمالًا لجلسات مجلس النواب الرقابية للاستماع للبرنامج الحكومي لكل وزارة.





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