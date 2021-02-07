عضو مجلس إدارة الأهلي: المعنويات مرتفعة .. ونتمنى تمثيل مشرف .. فيديو

طارق قنديل، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، إن الأجواء حاليا جيدة، والمعنويات مرتفعة.





وأضاف "قنديل"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"،: «محفل عالمي، والأجواء كويسة والمعنويات مرتفعة، وعملنا مسحة لجميع اللاعبين والنتيجة سلبية».





وأشار عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، : «أهم شيء الاستمتاع بالمشاركة في البطولة.. وفي النهاية مباراة 90 دقيقة نتمني أننا نقدم أداء مشرف».



