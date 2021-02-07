وزير قطاع الأعمال: إنشاء مصنع للغزل والنسيج يضم 20 خط إنتاج

قال الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال ، إنه سيتم ضخ استثمارات ضخمة في صناعة الغزل والنسيج التي تعد العمود الفقرى للصناعة الوطنية.





وأضاف هشام توفيق، خلال مداخلة هاتفية مع قناة "الحدث اليوم"، أن الوزارة بمشاركة عدد من الوزارات الأخرى تعمل على دعم صناعة الغزل والنسيج، وتدعم كل مجموعة من المستثمرين الصغار بالمصانع، وتوفير المعدات وجزء من التمويل لإنشاء مصانع الغزل والنسيج.





ولفت وزير قطاع الأعمال العام، إلى أن جارٍ إنشاء مصنع للغزل والنسيج بالفيوم يضم 20 خط إنتاج كل خط يعمل به 200 عامل.



