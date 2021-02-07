محلل سياسي: الدولة لديها القدرة على إنجاز الأحلام الكبيرة.. فيديو

قال الكاتب أحمد رفعت، محلل سياسي، إن الرئيس السيسي يريد الارتقاء بحياة المواطن، لافتًا إلى أن الدولة لديها القدرة على إنجاز الأحلام الكبيرة.





وأضاف الكاتب أحمد رفعت، خلال لقائه عبر سكايب مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الأحد، أن المصريين لديهم القدرة على إنجاز المشروعات الكبرى، والدليل على ذلك افتتاح قناة السويس الجديدة خلال عام واحد.



