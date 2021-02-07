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محلل سياسي: الدولة لديها القدرة على إنجاز الأحلام الكبيرة.. فيديو

الأحد 07/فبراير/2021 - 09:34 م
الكاتب أحمد رفعت
الكاتب أحمد رفعت
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محمد القاضي
قال الكاتب أحمد رفعت، محلل سياسي، إن الرئيس السيسي يريد الارتقاء بحياة المواطن، لافتًا إلى أن الدولة لديها القدرة على إنجاز الأحلام الكبيرة.

وأضاف الكاتب أحمد رفعت، خلال لقائه عبر سكايب مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الأحد، أن المصريين لديهم القدرة على إنجاز المشروعات الكبرى، والدليل على ذلك افتتاح قناة السويس الجديدة خلال عام واحد.

وأوضح المحلل السياسي، أن الدولة قفزت قفزة هائلة في مجال الطرق، ولابد أن يمارس مجلس النواب دوره في الرقابة على الحكومة والوزراء.
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