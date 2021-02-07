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يا ريت يتعلموا من الأهلي .. وصلة توبيخ من أحمد موسى لليفربول بعد فضيحة اليوم

الأحد 07/فبراير/2021 - 09:42 م
ليفربول
ليفربول
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حمزة شعيب
قال الإعلامي أحمد موسى، إن النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي يواجه نفسنة من بعض اللاعبين داخل الفريق.

وتابع موسى خلال تقديمه برنامج "علي مسؤوليتي" والمذاع عبر قناة " صدى البلد"،:" ليفربول ليس بالفريق الذى تفضل متابعته ولكن نحن نتابعه من أجل لاعبنا الدولي صلاح".

وأردف:" اتمنى أن يعود لاعبي ليفربول لسابق عهدهم وأن يتعاونوا من أجل خدمة الفريق مثلما نري في النادي الأهلي، مردفا:" الأهلي ناجح لأنه مفيش بداخله نفسنة وأتمني ليفربول يبقوا زيهم ومثل نجوم الأهلي".

وأحرز محمد صلاح هدف التعادل لـ ليفربول في شباك مانشستر سيتي في المباراة المقامة حاليًا في الجولة 23 لبطولة الدوري الإنجليزي.

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