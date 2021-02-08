برلماني يؤكد على أهمية مسايرة التطور التكنولوجي في مجال الزراعة

قال النائب عمرو عكاشة عضو مجلس النواب أن تفعيل منظومة الحيازة الزراعية وإستخدام الكارت الذكي بديلا عن المعاملات الورقية، يعد نقلة نوعية للفلاح المصري، موضحا أهمية المسايرة مع التطور التكنولوجي حتى في مجال الزراعة، نظرا لاهميتها وإعتماد عدد كبير من قاطني مصر عليها.





وأشار عكاشة في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" ان الدولة أولت الفلاح إهتمام كبير، مؤكدا أن تفعيل الكارت الذكي سيؤدي إلى حصول الجميع على مستحقاتهم كاملة من أسمدة ومبيدات وكافة مستلزماتهم الزراعية دون مواجهة أي تعقيدات .





وأوضح عو مجلس النواب ، أن قطاع الزراعة من القطاعات الكبيرة، حيث تهدف الدولة الفترة الحالية على توفير مزيد من الدعم له والتوسع بشكل اكبر في القعة الزراعية لتحقيق الإكتفاء الذاتي من منتجاتنا والتصدير للدول الخارجية.





كان النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، قد طالب بسرعة تفعيل منظومة الحيازة الزراعية الإلكترونية، المعروفة بالكارت الذكى للفلاح، مشيرا إلى وجود مشاكل عديدة تواجه تطبيق تلك المنظومة على أرض الواقع، رغم ما سبق وأعلنته الحكومة عن موعد تطبيق المنظومة.





وقال الحصرى، نأمل سرعة إنجاز تلك المنظومة، لمسايرة التطور التكنولوجى الذى يشهده العالم حاليا في مختلف القطاعات، ومنها قطاع الزراعة، مشيرا إلى أن تفعيل المنظومة تقضى على معاناة الفلاح حاليا في صرف المستلزمات الزراعية.







