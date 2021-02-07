تربية موسيقية حلوان: إجراءات احترازية مشددة لمواجهة كورونا قبل امتحانات نصف العام

أكد الدكتور كرم ملاك عميد كلية التربية الموسيقية بجامعة حلوان ان الاستعدادات تتم على قدم وساق لتجهيز الكلية لامتحانات منتصف العام الدراسي .









وقال الدكتور كرم ملاك فى تصريحات خاصة ل "صدى البلد" أن الكلية بدأت إجراءات التعقيم والتطهير التى تحرص عليها منذ انطلاق الفصل الدراسي الاول، للتجهيز للامتحانات التى سوف تقام فى الكلية، وأنه أصدر تعليمات بالتشديد على ارتداء الكمامة لطلاب الكلية والعاملين والتاكيد على قياس درجة الحرارة بالكواشف الحرارية للطلاب قبل الدخول الى الكلية وعبور الطالب من خلال بوابة التعقيم، للاطمئنان على صحتهم وللتأكيد على مرور الامتحانات بدون أى مشكلات .









واشار الدكتور ملاك إلى ان الكلية سوف تتخذ كافة الاجراءات اللازمة فى حال ظهور اى اعراض على اى من طلاب الكلية من خلال العيادات الطبية الموجودة بالكلية و بالجامعة .

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