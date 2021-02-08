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برلمان

برلماني: تفعيل منظومة الحيازة الزراعية الإلكترونية يضمن حقوق الفلاح

الإثنين 08/فبراير/2021 - 08:02 ص
الفلاح المصري
الفلاح المصري
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محمد الشعراوي
قال النائب عمرو  القطامي عضو مجلس النواب، انه يوجد إهتمام غير مسبوق بقرى الريف والفلاح والمصري من قبل القيادة السياسية، إيمانا منها بالدور الكبير الذي يقوم به، خاصة أن الزراعة من مقومات الإقتصاد المصري.

وأكد القطامي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن جهود الدولة مستمرة لدعم هذا القطاع وتطويره بشكل يضمن نجاحة وزيادة الإنتاجية في محصولة، مؤكدا أن تغيير الحيازة الزراعية الورقية وإستبدالها بالكارت الزكي والتعامل معها بالشكل الإلكتروني، سيساهم بشكل قوي في تنمية ودعم هذه المنظومة .

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن إستخدام الكارت الذكي للفلاح سيضمن وصول الدعم لمستحقيه دون أي إنحياز لشخص او لأخر وإنهاء التلاعب في صرف الأسمدة، فضلا عن الدعم الفني الذي سيتاح له وتقديم مزيد من الخبرات التي تؤهلة في عمله بشكل جيد.

كان النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، قد طالب بسرعة تفعيل منظومة الحيازة الزراعية الإلكترونية، المعروفة بالكارت الذكى للفلاح، مشيرا إلى وجود مشاكل عديدة تواجه تطبيق تلك المنظومة على أرض الواقع، رغم ما سبق وأعلنته الحكومة عن موعد تطبيق المنظومة.

وقال الحصرى، نأمل سرعة إنجاز تلك المنظومة، لمسايرة التطور التكنولوجى الذى يشهده العالم حاليا في مختلف القطاعات، ومنها قطاع الزراعة، مشيرا إلى أن تفعيل المنظومة تقضى على معاناة الفلاح حاليا في صرف المستلزمات الزراعية.

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