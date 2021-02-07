أنور قرقاش: الإمارات مشغولة بالمستقبل

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، في تغريدة نشرها مساء اليوم الأحد، تطلع الإمارات إلى المستقبل، وفقا لما نشرته صحيفة الخليج الإماراتية.





وأوضح قرقاش فى تغريدة على حسابه عبر موقع تويتر قائلا: " مشغولون بالإمارات، والإمارات مشغولة بالمستقبل".





ومن المقرر أن يدخل مسبار الأمل الذي أطلقته دولة الإمارات العربية المتحدة، في مدار المريخ، فى 9 فبراير، وأن العالم سيكون على موعد جديد من مرحلة مسبار الأمل، الذى بدأت مرحلة دخوله مدار المريخ في نهاية ديسمبر، ومعها بدأت مرحلة الانتقال إلى المدار المناسب للكوكب الأحمر، ليتمكن المسبار من أداء مهامه العلمية الأساسية.



