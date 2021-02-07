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أخبار العالم

أنور قرقاش: الإمارات مشغولة بالمستقبل

الأحد 07/فبراير/2021 - 09:43 م
الامارات
الامارات
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أمينة الدسوقي
أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، في تغريدة نشرها مساء اليوم الأحد، تطلع الإمارات إلى المستقبل، وفقا لما نشرته صحيفة الخليج الإماراتية.

وأوضح قرقاش فى تغريدة على حسابه عبر موقع تويتر قائلا: "مشغولون بالإمارات، والإمارات مشغولة بالمستقبل".

ومن المقرر أن يدخل مسبار الأمل الذي أطلقته دولة الإمارات العربية المتحدة، في مدار المريخ، فى 9 فبراير، وأن العالم سيكون على موعد جديد من مرحلة مسبار الأمل، الذى بدأت مرحلة دخوله مدار المريخ في نهاية ديسمبر، ومعها بدأت مرحلة الانتقال إلى المدار المناسب للكوكب الأحمر، ليتمكن المسبار من أداء مهامه العلمية الأساسية.

تتمثل مرحلة الدخول لمدار المريخ الاقتراب من الكوكب الأحمر بسرعة محددة، وزاوية انحراف دقيقة تُمكنه من الدخول بنجاح وسيعتمد المسبار خلال عملية الدخول على إدارة أجهزته بشكل مستقل، على أن يكون إتمام دورة كاملة حول كوكب المريخ كل خمسة وخمسين ساعة بدرجة ميل مداري تبلغ خمسة وعشرين  درجة.
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