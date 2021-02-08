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تعليم

التعليم: منظومة إلكترونية لتحصيل المصروفات وميكنة الشهادات وتقديمات المدارس

الإثنين 08/فبراير/2021 - 08:00 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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ياســـمين بدوي
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنها نجحت خلال الخمس سنوات الماضية ، في إنشاء منظومة إلكترونية شاملة يتم من خلالها تقديم خدمات إلكترونية ، مثل تحصيل المصروفات الدراسية عن طريق ميكنة الدفع الالكتروني ، بالاضافة إلى عمل ميكنة للشهادات العامة.

كما كشف تقرير رسمي صادر عن وزارة التربية والتعليم ، عن أن الوزارة نجحت خلال الخميس سنوات الماضية ايضا في اطلاق نظام إلكتروني لإستقبال الشكاوى والرد عليها للخدمات الالكترونية المقدمة ، إلى جانب إنشاء بوابة لأولياء الامور والطلاب لتقديم الشكاوى.


ولفت التقرير كذلك إلى نجاح وزارة التربية والتعليم مؤخرًا ، في اعداد ونشر تطبيق إلكتروني جديد للتقدم للقبول بمرحلة رياض الاطفال ، وتنفيذا للإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد ، وتسهيلا على أولياء الامور للتقدم لإبنائهم إلكترونيا.

كما أشار التقرير إلى ، أنه قد تم إنتاج وإعداد برمجيات تعليمية إلكترونية تفاعلية من المناهج التعليمية وعددها 86 برمجية تعليمية، كما تم إعداد أفلام تعليمية وحوارية وإثرائية بإجمالي 47 فيلم فيديو خاصة بمدارس التعليم العام والتعليم الفني، وتصميم وإنتاج نماذج مجسمة لأجهزة جسم الإنسان للطلاب المكفوفين بمدارس التربية الخاصة من مواد صديقة للبيئة وتصميم وإنتاج 1370 شريحة مجهرية.

وأفاد التقرير بأنه تم تدريب 300 متدرب ومعلم أونلاين للقيام ببث الحصص الافتراضية بمراحل التعليم قبل الجامعي، واستخدام منصة "إدمودو"، لافتا إلى أنه تم بث 3000 حصة تفاعلية من شرح ومراجعة منذ بدء جائحة كورونا حتى الآن.
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