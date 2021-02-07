متحدث التعليم العالي: ضعفاء النفوس يستغلون الطلاب بإنشاء كيانات وهمية وغير مرخصة

أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن هناك بعض ضعفاء النفوس الذين يستغلون الطلاب في المراحل التعليمية الجامعية للحصول على شهادات، من خلال إنشاء كيانات وهمية غير مرخصة وغير مؤهلة للعملية التعليمية، مشددًا على ان الوزارة شكلت لجنة للتعامل المباشر مع مثل هذه الكيانات.





وأضاف "عبد الغفار"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، عبر قناة "القاهرة والناس"، أن مثل هذه الشهادات غير مرخصة ولا تصلح لتقديم ماد علمية للطلاب، مؤكدًا أن هذه الشهادات لا تفيد أنك حصلت على تعليم مناسب، موضحًا ان الوزارة تعلن عن الاماكن المعتمدة لدراسة الطلاب فيها، ويتم نشره بالجرائد.



