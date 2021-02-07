دنيا عبد العزيز تحتفل بـ500 ألف متابع على إنستجرام

احتفلت الفنانة دنيا عبد العزيز بوصول عدد متابعيها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام إلى 500 الف متابع.





ونشرت دنيا عبد العزيز صورة بهذه المناسبة عبر حسابها وكتبت تعليقا عليها: "احتفالًا بـ 500 ألف شكرًا لأجلك ، قرأت تعليقاتك يوميًا وأنا سعيد لكوني قريبًا منك 🙏😍".





دنيا تواصل تصوير مسلسل "اللى ملوش كبير"، من بطولة ياسمين عبد العزيز، أحمد العوضى، محمود حافظ، خالد الصاوى، دنيا عبد العزيز، أحمد عبد الله محمود، أحمد سعيد عبد الغنى، إيمان السيد، بدرية طلبة، عايدة رياض.





وتحدثت دنيا عبدالعزيز، أيضا، عن النجاح الكبير الذي حققته من خلال مسلسل "البرنس" الذى عرض فى رمضان الماضى، وشارك فى بطولته أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، محمد علاء وآخرون، تأليف وإخراج محمد سامى.







