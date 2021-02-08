أحلى من المطاعم.. طريقة عمل البيتزا

بخطوات سهلة وسريعه يمكنك عمل البيتزا إليك المقادير والخطوات يقدمها موقع بولد سكاى الهندى...
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طريقة تحضير صلصة البيتزا الإيطالية
1 ملعقة طعام معجون طماطم
1 بصلة وسط مفرومة ناعم
2 فص ثوم
رشه ملح
رشه اوريغانو
رشة ريحان
رشة من الفلفل الأسود
3 ملاعق طعام من زيت الزيتون
طريقة تحضير صلصة البيتزا الإيطالية
1- نضع البصل وملعقة زيت في قدر على النار، ونحرك حتى تذبل البصلة.
2- نضيف الثوم ونحرك نضيف المعجون والطماطم، ونتبل بالملح والفلفل ونتركها على نار متوسطة نصف ساعة.
3- نضعها بالخلاط حتى تصبح كريمية القوام ونضعها على نار هادئة لمدة 10 دقائق.
4- نضيف الأوريجانو والريحان والزيت، ثم تترك لتبرد.
5- تحفظ صلصة البيتزا الإيطالية في إناء زجاجي في الثلاجه لحين الاستخدام.
مقادير طريقة عمل بيتزا
¼2 كوب دقيق
¼ كوب زيت نباتي
300غ لحم بقري مقطع
2 بصل
1 فلفل أخضر
4 فص ثوم
1 طماطم مسلوقة
كوب جبن موزاريلا مبروشة
كوب زيت نباتي
2 ملعقة كبيرة زيتون أسود مقطع
ملعقة كبيرة أوريغانو
½1 ملعقة كبيرة خميرة فورية
½1 ملعقة كبيرة سكر
2 ملعقة كبيرة حليب بودرة
ملعقة صغيرة فلفل أسود
2 ملعقة كبيرة زيت زيتون
2 كوب ماء دافىء
طريقة عمل بيتزا بالخطوات
1- في وعاء عميق ضعي الدقيق ثم أضيفي عليه الحليب، السكر، الخميرة الفورية، ورشة ملح وقومي بالخلط و أضيفي عليهم الزيت وقومي بالخلط ثم أضيفي الماء واعجني لحين الحصول على قوام العجين المناسب.
2- اتركي العجين ترتاح بمكان دافىء لمدة ساعة وسخني الزيت في مقلاة ثم أضيفي البصل والثوم وقلّبي قليلًا ثم أضيفي اللحم وأعيدي التقليب.
3- بعد أن يتغير لون اللحم أضيفي الملح والفلفل الأسود وبعد اختمار العجين افرديها على سطح مرشوش بالدقيق وضعي العجين بصينية مدهونة بالزيت.
4- ضعي عليها الصلصة، ثم ضعي اللحم، الفلفل، الزيتون ثم ضعي الجبن على الوجه و أدخلي الصينية الفرن
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طريقة عمل بيتزا الباذنجان
1 كيلو دقيق
1 ملعقة كبيرة خميرة
1 ملعقة سكر
ماء دافئ
ربع كوب زيت زيتون
صوص بيتزا جاهز
فلفل طماطم
بصل
زيتون أسود وأخضر
صلصة طماطم
مشروم
كوسة مشوية
جزر مشوي
بصل مشوي
باذنجان مشوي
فلفل مشوي
طريقة عمل بيتزا الباذنجان
-في العجانة، يخلط الدقيق مع الخميرة ورشة ملح ورشة سكر ثم يضاف الزيت ويخلطو جيدًا ويضاف الماء حسب الاحتياج وتترك العجينة حتى تختمر وتفرد العجينة ويضاف عليها صوص البيتزا ثم يضاف عليها الخضار المشوي وتدخل الفرن حتى تمام النضج وتقدم