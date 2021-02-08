أحلى من المطاعم.. طريقة عمل البيتزا



بخطوات سهلة وسريعه يمكنك عمل البيتزا إليك المقادير والخطوات يقدمها موقع بولد سكاى الهندى...



اقرأ ايضا | طريقة عمل صلصة البيتزا للشيف " أبو البنات " طريقة تحضير صلصة البيتزا الإيطالية مقادير طريقة تحضير صلصة البيتزا الإيطالية : 1 علبة طماطم مفرومة جاهزة او ثلاث حبات طماطم مقطعة ومقشرة 1 ملعقة طعام معجون طماطم 1 بصلة وسط مفرومة ناعم 2 فص ثوم رشه ملح رشه اوريغانو رشة ريحان رشة من الفلفل الأسود 3 ملاعق طعام من زيت الزيتون

طريقة تحضير صلصة البيتزا الإيطالية 1- نضع البصل وملعقة زيت في قدر على النار، ونحرك حتى تذبل البصلة. 2- نضيف الثوم ونحرك نضيف المعجون والطماطم، ونتبل بالملح والفلفل ونتركها على نار متوسطة نصف ساعة. 3- نضعها بالخلاط حتى تصبح كريمية القوام ونضعها على نار هادئة لمدة 10 دقائق. 4- نضيف الأوريجانو والريحان والزيت، ثم تترك لتبرد. 5- تحفظ صلصة البيتزا الإيطالية في إناء زجاجي في الثلاجه لحين الاستخدام.









مقادير طريقة عمل بيتزا







¼2 كوب دقيق

¼ كوب زيت نباتي

300غ لحم بقري مقطع

2 بصل

1 فلفل أخضر

4 فص ثوم

1 طماطم مسلوقة

كوب جبن موزاريلا مبروشة

كوب زيت نباتي

2 ملعقة كبيرة زيتون أسود مقطع

ملعقة كبيرة أوريغانو

½1 ملعقة كبيرة خميرة فورية

½1 ملعقة كبيرة سكر

2 ملعقة كبيرة حليب بودرة

ملعقة صغيرة فلفل أسود

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

2 كوب ماء دافىء





طريقة عمل بيتزا بالخطوات





1- في وعاء عميق ضعي الدقيق ثم أضيفي عليه الحليب، السكر، الخميرة الفورية، ورشة ملح وقومي بالخلط و أضيفي عليهم الزيت وقومي بالخلط ثم أضيفي الماء واعجني لحين الحصول على قوام العجين المناسب.





2- اتركي العجين ترتاح بمكان دافىء لمدة ساعة وسخني الزيت في مقلاة ثم أضيفي البصل والثوم وقلّبي قليلًا ثم أضيفي اللحم وأعيدي التقليب.





3- بعد أن يتغير لون اللحم أضيفي الملح والفلفل الأسود وبعد اختمار العجين افرديها على سطح مرشوش بالدقيق وضعي العجين بصينية مدهونة بالزيت.

4- ضعي عليها الصلصة، ثم ضعي اللحم، الفلفل، الزيتون ثم ضعي الجبن على الوجه و أدخلي الصينية الفرن

