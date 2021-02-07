إبراهيم عبد الرحيم نقيبا لـ "محامين الإسماعيلية"

أسفرت انتخابات النقابة الفرعية للمحامين في محافظة الإسماعيلية، والتي أجريت، اليوم الأحد، عن فوز ابراهيم عبد الرحيم، بمقعد نقيب المحامين.

وشهد مقر نقابة المحامين بالإسماعيلية ، استمرار تعليق لافتات المرشحين في انتخابات النقابة الفرعية، كما شهدت الساعات الأولي من فتح باب التصويت بالانتخابات إقبالا ملحوظا من الأعضاء.









ورصد الموقع، تعليق اللافتات الدعائية للمرشحين في مقر النقابة بكميات كبيرة، كما اصطف مؤيدو المرشحين علي مدخل النقابة لمنح الناخبين بطاقات تعريقية خاصة بالمرشحين وهو ما يخالف قانون الانتخابات .









وتواجد داخل مقر النقابة ونادي المحامين ما يزيد عن 500 شخص تقريبا من أعضاء النقابة للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات.









ويتنافس في الانتخابات التي تجري علي مدار اليوم الأحد وغدًا الاثنين 32 محاميا علي مقعد النقيب ومقعد الشباب ومقعد لمحكمة التل الكبير وآخر القنطرة شرق ومقعد القنطرة غرب ومقعد لمحكمة بندر الإسماعيلية واخر لمحكمة مركز الإسماعيلية وآخر لفايد.









وعلى مقعد النقيب يتنافس 5 محامين هم إبراهيم أحمد عبدالرحيم والصافي خليل الصافي وأحمد محمد رزق ورفاعى حسن رزق وفرغلى عبدالعليم فرغلى.









ويتنافس على مقعد الشباب 5 محامين هم أحمد كامل نفادى وسيد قناوى محمد وشهاب فتحى احمد ومحمود محمد عطية ونصرالله السيد اسماعيل.





وعلى مقعد محكمة القنطرة شرق يتنافس 3 محامين هم رضا ابوالعينين اسماعيل ومحمد رمضان عبدالرحمن ومحمد عيد سلام وعلي مقعد القنطرة غرب يتنافس حمدى عبدالوهاب محمد وكحلاوى عثمان ابوالقاسم.









وعلى مقعد محكمة بندر الاسماعيلية الجزئية يتنافس 6 محامين هم السيد فتحى السيد وحسام الدين مصطفى وعمرو فرغلى عبدالرحمن ومصطفى يس صلاح ومنصور السيد منصور وياسر حسين خليل.









كما يتنافس على مقعد النقابة الفرعية عن محكمة التل الكبير الجزئية 3 محامين هم خالد محمد الجندى ومحسن فتحى عيادة ومحمد يوسف عليان، وعلى مقعد محكمة فايد الجزئية يتنافس 4 محامين هم شيماء على أحمد غزالى وعلى عبدالراضى عبادى ومحمد محمود صالح عثمان ومصطفى محمد مدنى.





وعلي مقعد محكمة مركز الاسماعيلية الجزئية يتنافس 4 محامين هم طارق عبدالحليم عبدالغنى وفارس على فارس ومحمود محمد الحفنى وهانى احمد صباح.









ويبلغ عدد أعضاء نقابة المحامين في الإسماعيلية 2495 عضوا تتمركز كتلة كبيرة منهم داخل مدينة الإسماعيلية ومراكز التل الكبير والقنطرة.