ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

وزارة المالية تعلن عن تقديم تيسيرات للمستوردين والمستخلصين

الأحد 07/فبراير/2021 - 10:06 م
صدى البلد
Advertisements
أسامة علي
كشف الدكتور مجدى عبد العزيز مستشار وزير المالية لشئون الجمارك عن تفاصيل التسهيلات التى تقدمها الوزارة للمستوردين.

وقال عبد العزيز خلال مداخلة هاتفية مع قناة "الحدث اليوم"، إن الوزارة تقدم تيسيرات للمستوردين والمستخلصين من خلال توفير نظام الانضمام للتسجيل المسبق للشحنات .

وأوضح مستشار وزير المالية أن الهدف من هذا النظام هو القضاء على البضائع المجهولة والقضاء على المستورد الوهمى.

وأشار مجدى عبد العزيز، إلى أن التسجيل المسبق للشحنات يساهم فى اتخاذ كافة الاجراءات الجمركية والمصرفية واللوجستية قبل وصول البضاعة للموانى وبالتالى تقليل زمن الافراج عنها.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

ضوابط مرور البضائع دون الكشف عنها وفقا للقانون.. تفاصيل

وفق إجراءات احترازية.. وزير المالية: حريصون على استمرار الإنتاج والتصدير

بدء التشغيل التجريبي لمنظومة التسجيل المسبق لمعلومات الشحن ACI في 1 أبريل

وداعًا «الكاحول» بالمنافذ الجمركية.. لا بضائع مجهولة بتطبيق التسجيل المسبق للشحنات

المالية: 16% زيادة في إيرادات الموازنة في أول 6 شهور من العام المالي

وزير المالية: النظام الجمركي «ACI» يُسهم في زيادة معدلات التخليص المسبق للإجراءات

ترشيحاتنا

تعرف على أسباب رفض الخطيب حضور أبوتريكة مباراة بايرن ميونخ ودليل خيانته

بالأسود الأنيق.. ياسمين عبدالعزيز تخطف الأنظار بإطلالة تبرز أنوثتها

كلوب: هدفنا المراكز الأربعة الأولى.. ولا يمكنني تفسير خطأ أليسون

حلا شيحة لن ترتدي الحجاب بعد الزواج من معز مسعود

لغة المال.. وزير الرياضة يزف بشرى سارة لـ أندية الدوري.. فيديو

الدولة مش هتشيل لوحدها .. لميس الحديدي توجه رسالة تحذير للمواطنين

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث إذا تناولت ملعقة طحينة يوميا؟

بملابس رياضية.. دنيا سمير غانم تبهر الجمهور بأنوثتها

ببنطلون مشجر.. ناهد السباعي تخطف الأنظار بإطلالة تبرز أنوثتها