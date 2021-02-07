وزارة المالية تعلن عن تقديم تيسيرات للمستوردين والمستخلصين

كشف الدكتور مجدى عبد العزيز مستشار وزير المالية لشئون الجمارك عن تفاصيل التسهيلات التى تقدمها الوزارة للمستوردين.



وقال عبد العزيز خلال مداخلة هاتفية مع قناة "الحدث اليوم"، إن الوزارة تقدم تيسيرات للمستوردين والمستخلصين من خلال توفير نظام الانضمام للتسجيل المسبق للشحنات .



وأوضح مستشار وزير المالية أن الهدف من هذا النظام هو القضاء على البضائع المجهولة والقضاء على المستورد الوهمى.



وأشار مجدى عبد العزيز، إلى أن التسجيل المسبق للشحنات يساهم فى اتخاذ كافة الاجراءات الجمركية والمصرفية واللوجستية قبل وصول البضاعة للموانى وبالتالى تقليل زمن الافراج عنها.