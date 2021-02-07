بعد كثرة الاعتراضات.. وزير الشباب والرياضة يكشف حقيقة إلغاء الفار في الدوري.. فيديو

كشف الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عن حقيقة إلغاء الفار في الدوري.





وقال "صبحي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي" المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، «اللجنة الثلاثية موجود للتطوير في الكرة المصرية».





وأكد «الفار موجود، ولا نية للرجوع في القرارات التي يتم اتخاذها»، لافتا إلى أنه «سوف يتم التأجيل لقطاع الناشئين لفترة بسبب فيروس كورونا.. يوجد قرار لإيقاف أي نشاط حاليا».





واستطرد وزير الشباب والرياضة، أنه يتابع تطورات بعثة الأهلي في قطر، مضيفا:«الأهلي يمثل نفسه ويمصل مصر، وكأس العالم للأندية بطولة عالمية».





وتابع «نحفز الأندية في مصر علي المشاركة في البطولات العالمية ونقدم لهم كافة الدعم»، مؤكدا «الرياضة لها دور كبير، وهناك تشجيع من القيادة السياسية ودعم للرياضة».





وأشار وزير الشباب والرياضة، إلى أن «الأهلي بطل القارة الإفريقية وسوف يبذلون كل الجهد للخروج بالنتيجة الأفضل أمام بايرن ميونخ»، متابعا: «لاعبو الأهلي أبطال أفريقيا ولا بد أن يثقون بأنفسهم، وإن شاء الله نشوف أداء كبير للنادي الأهلي».



