تقوية الإنترنت الأبرز.. 5 انفراجات في طريقها للنور بعد حضور وزير الاتصالات إلى البرلمان

أسئلة عديدة أجاب عنها الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بعد أن طرحها عدد من النواب، وذلك خلال تعقيبه على كلمات النواب، بشأن بيانه عن أداء وزارة الاتصالات الذى سبق وألقاه اليوم أمام الجلسة العامة.









وتضمنت إجابات الوزير عن اسئلة وتعليقات النواب، حول 5 أسئلة مهمة أبرزها الآثار الصحية لأبراج شبكات المحمول، إضافة الى ضعف خدمة شبكات المحمول، وموعد تفعيل قانون حماية البيانات الشخصية.









وقال الوزير في كلمته حول الآثار الصحية لأبراج شبكات المحمول، ان الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، يراقب الإشارات الناتجة عن الأبراج، ويتأكد بشكل مستمر من مطابقتها للمواصفات العالمية.









وحول تفعيل قانون حماية البيانات الشخصية، أوضح الوزير، انه نافذ منذ صدوره، وأن أي مواطن يتعرض لمخالفة يمكنه التقدم بشكواه للجهات المعنية.









وحول ضعف خدمة شبكات المحمول، أوضح الوزير، انه خلال الفترة المقبلة، هناك عدد من الترددات الجديدة لم تدخل الخدمة بعد، وانه حال دخولها سيكون هناك انفراجة في مستوى الشبكة يشعر به المواطن، كما ان هناك انفراجة أخرى ستكون من خلال زيادة الأبراج.









وتابع وزير الاتصالات، أنه تمت الموافقة على إنشاء 25 برجا للشركات في الشهرين المقبلين حتى يمكن للشركات مد الخدمة في مناطق لا توجد بها شبكة جيدة.









وأشار إلى أنه أصبح من حق كل مشغل، الانتقال من شركة محمول لاخرى بنفس رقمه، دون انتظار موافقة الشركة التابع لها رقمه، طالما مسددا اخر فاتورة لدى شركات المحمول.









وحول التحول الرقمى، أوضح اننا نعمل على ازدواج المنظومة، وانه جار توصيل كل الأجهزة الحكومية بكابلات الألياف الضوئية.







