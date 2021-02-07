مساعد وزير التموين يكشف تفاصيل الأوكازيون الشتوى

قال الدكتور إبراهيم عشماوي ، مساعد أول وزير التموين للتجارة الداخلية ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ، إن أن يوجد أوكزيون في كل موسم ، مشيرًا إلى أن فكرة الأوكزيون جاءت من الثقافة البريطانية ، عندما احتل الإنجليز مصر ، حيث بدأوا في تعميم هذه الثقافة داخل الدولة المصرية ، وهي التخلص من المنتج الراكد من خلال عروض أسعار متميزة .





وأشار " إبراهيم عشماوي " في مداخلة هاتفية مع برنامج" الحياة اليوم " المُذاع على فضائية " الحياة " ، إلى أن موسم الشتوي الماضي ، شارك فيه حوالي 4 آلاف متجر ، مؤكدًا أنهم يقوموا بتحفيز السوق على الاستهلاك في مصر ولكن على فترات متباعدة ، من خلال عمل مبادرات ، منها : دعم المنتج المحلي ، اشتري المصري ، ميغلاش عليك .





وتابع رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ، أن الأوكزيون يقدم فرص للتجار من خلال تزويد حجم المبيعات ، وان المستفيد الأول هو المستهلك ، حيث إنه يستطيع أن يحصل على السلعة ولكن بقيمة تقل عن قيمتها الحقيقية ، حيث تصبح الاسعار يتراوح انخفاضها من 20٪ إلى 25٪ ، وهذا الانخفاض غير ثابت على كافة السلع ،





وأكمل " عشماوي " ، أن الأوكزيون في الملابس قد يصل إلى 50٪ و 70٪ ، وفي الصناعات الغذائية قد تصل إلى 15٪ و 20٪ ، مؤكدًا أنهم يسعوا إلى وجود أجندة تسويقية على المستوى العام في مواسم محددة ، بحيث يوجد في كل موسم ، تسويق وترويج لصناعات وسلع معينة .



