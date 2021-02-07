لماذا تم إنشاء شركة مصر الرقمية؟.. نائبة تفتتح النار على وزير الاتصالات





وأشارت إلى أن مصر تتأخر وموقعها يتراجع رغم أنها مؤهلة لتكون مركز ريادة، معقبة: مصر مركز استراتيجي لديها 1000 كم على البحر المتوسط ومثيل المساحة على البحر الأحمر، إضافة إلى أنها البوابة الطبيعية تربط بين أوروبا وآسيا وإفريقيا.

وجهت النائبة مها عبد الناصر، سؤالا إلى وزير الاتصالات، قائلة: لماذا تم إنشاء شركة مصر الرقيمة؟..معقبة شركة مصر الرقمية تتبع شركة "تي أي داتا" وهي شركة مسئولة عن الإشراف على كل مشروعات الميكنة في مصر.وتابعت: رئيس مجلس إدارة وهو رئيس شركة ى"تي أي داتا" وهذا أمر مخالف للقانون، ولهذا يجب أن اطرح هذا التساؤل ما سبب إنشاء شركة مصر الرقمية؟.وأكملت "عبد الناصر" خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور"، مصر تمتلك العقول والخبراء الذين يتمكنون من العمل، فضلًا عن أنها متقدمة في هذا المجال عن دول الجوار، مستشهدة بمشاركة شركة أرامكو السعودية في إنشاء كمبيوتر فائق ضمن أفضل 50 حول العالم.واسترسلت: صناعة الإلكترونيات تائهة بين وزارتي الصناعة والاتصالات، ونحن بعيد كل البعد عن صناعة الإلكترونيات.