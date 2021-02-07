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لغة المال.. وزير الرياضة يزف بشرى سارة لـ أندية الدوري.. فيديو

الأحد 07/فبراير/2021 - 10:07 م
وزير الشباب
وزير الشباب
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محمد القاضي
قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن وزارة الشباب والرياضة تقف وراء الأندية الشعبية وسوف تدعمها بقدر المستطاع.

وأضاف "صبحي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، «دورنا أن نحافظ علي الكيانات، وهناك رؤية خاصة للأندية الشعبية، ونهتم كثيرا بها».

وأكد «نحن نقف وراء كافة الكيانات بلا استثناء، وفي مصر هناك ناديان كبيران علي المستوي الإفريقي والعربي، وهما الأهلي والزمالك ونحن نقف وراءهما ونحافظ عليهما لأنهما يمثلان مصر في البطولات العالمية والدولية».

وأوضح «نقف وراء الإسماعيلي والمصري والاتحاد، وكافة أندية الدوري، وسوف ندعم كافة الأندية في الدوري المصري، لتنمية مواردها.. لأن لغة كرة القدم أصبحت لغة المال».

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