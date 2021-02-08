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تعليم

انطلاق دورة الخرائط الذهنية "أونلاين" بمركز تعليم الكبار بعين شمس .. الأسبوع المقبل

الإثنين 08/فبراير/2021 - 01:01 ص
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
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حسام الفقي
قال الدكتور إسلام السعيد مدير مركز تعليم الكبار بجامعة عين شمس إن المركز نظم دورة  الخرائط الذهنية باعتماد جامعة عين شمس ومركز تعليم الكبار AEC2001 والمركز العربي للتعلم مدى الحياة والتدريب ACLLT .


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وأضاف السعيد خلال تصريحاته لـ صدى البلد  ان الدورة سوف تعقد أونلاين عبر برنامج ZOOM، أيام الخميس والجمعة والسبت،11 - 13 فبراير 2021 من الساعة 6 : 9 مساءً.


وأكد الدكتور اسلام أن المتدرب يحصل على شهادة باللغة العربية معتمدة بختم النسر من جامعة عين شمس ومركز تعليم الكبار بالجامعة AEC2001 والمركز العربي للتعلم مدى الحياة والتدريب ACLLT وإمكانية الحصول على الشهادة المعتمدة باللغة الإنجليزية.

 
وأشار الدكتور إسلام السعيد الى محاور الدورة وهي كالاتي :


- علاقة فكرة الخرائط بالدماغ.
- المفهوم والمميزات والأنواع المختلفة لها.
- مهارات بناء وقراءة الخرائط الذهنية.
- أهم المشاكل الشائعة في استخدام الخرائط الذهنية.


وفي إطار الخدمات والامتيازات المتنوعة التي تقدمها رابطة خريجي جامعة عين شمس الرسمية لأعضائها تحت رعاية د محمود المتيني رئيس الجامعة وإشراف د. شهيرة سمير المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية و التعاون الأكاديمي،  صرحت د. ريم الكباريتي مدير إدارة الخريجين بأن رابطة خريجي جامعة عين شمس توفر لأعضائها فرصة الاستمتاع بإجازة نصف العام من خلال فرصة السياحة الداخلية بمدينة شرم الشيخ، حيث تمت زيادة نسبة الخصم خلال إجازة منتصف العام لتصبح ١٠% بدلًا من ٥ % وهي النسبة السنوية التي يستفيد بها أعضاء الرابطة طوال العام وحتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.


ويتم الحصول على الخصم بمجرد إرسال صورة من كارنيه العضوية عند الحجز عن طريق البريد الإلكتروني التالي: 
أو إظهار كارنيه العضوية حال الحجز من مقر إدارة الفندق بشارع عبد الحميد بدوي- بجوار نادي الشمس .
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