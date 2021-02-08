انطلاق دورة الخرائط الذهنية "أونلاين" بمركز تعليم الكبار بعين شمس .. الأسبوع المقبل

قال الدكتور إسلام السعيد مدير مركز تعليم الكبار بجامعة عين شمس إن المركز نظم دورة الخرائط الذهنية باعتماد جامعة عين شمس ومركز تعليم الكبار AEC2001 والمركز العربي للتعلم مدى الحياة والتدريب ACLLT .









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وأضاف السعيد خلال تصريحاته لـ صدى البلد ان الدورة سوف تعقد أونلاين عبر برنامج ZOOM، أيام الخميس والجمعة والسبت،11 - 13 فبراير 2021 من الساعة 6 : 9 مساءً.









وأكد الدكتور اسلام أن المتدرب يحصل على شهادة باللغة العربية معتمدة بختم النسر من جامعة عين شمس ومركز تعليم الكبار بالجامعة AEC2001 والمركز العربي للتعلم مدى الحياة والتدريب ACLLT وإمكانية الحصول على الشهادة المعتمدة باللغة الإنجليزية.





وأشار الدكتور إسلام السعيد الى محاور الدورة وهي كالاتي :









- علاقة فكرة الخرائط بالدماغ.

- المفهوم والمميزات والأنواع المختلفة لها.

- مهارات بناء وقراءة الخرائط الذهنية.

- أهم المشاكل الشائعة في استخدام الخرائط الذهنية.







