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فن

الدفا عفا.. علا رشدى بإطلالة جديدة تطلب من متابعيها هذا الأمر

الأحد 07/فبراير/2021 - 10:20 م
صدى البلد
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سيد احمد
نشرت الفنانة علا رشدي صورتين لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.


وعلقت على رشدى على الصور قائلة " الدفا عفا....... كملوا المثل يا جماعة! ".


وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها وجاءت التعليقات كالاتى :

الدفا عفا... والبرد لحّاس القفا - انا اول مره اسمع بمثل زي دااا - عسل 



وشاركت علا رشدي مؤخرا في بطولة مسلسل "ونحب تاني ليه" مع الفنانة ياسمين عبد العزيز، بجانب كل من الفنان شريف منير، وكريم فهمي، وسوسن بدر، وتارا عماد، وعدد كبير من النجوم، وأيضا في بطولة مسلسل بـ 100 وش مع نيللي كريم وآسر ياسين. 

وتدور أحداث مسلسل ونحب تاني لية فى إطار اجتماعي رومانسى تتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشاكل الزوجين والأسرة بشكل عام، حيث تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع يعانى منها معظم الأزواج.
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