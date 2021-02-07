محافظة الإسكندرية: إيقاف أعمال بناء مخالف بأحياء الثغر.. شاهد

شنت الأجهزة التنفيذية بالإسكندرية ، حملات لتفعيل القانون وإزالة العقارات المخالفة في المهد، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتصدي بكل حزم لكل أنواع البناء المخالف، وتعليمات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بالتصدي لظاهرة البناء المخالف والقضاء عليها في المهد.









واصلت وحدة الإزالة الفورية بالمحافظة بقيادة اللواء محمد سحلول مستشار المحافظ، والمهندس إسلام عودة مدير المكتب الفنى الهندسى، حملاتها لإيقاف أعمال البناء المخالف ،حيث تم إيقاف أعمال بناء جمالون (هنجر) بالطريق الزراعي قرية الرابعة الناصرية بنطاق حي شرق وتم التحفظ على كمية من السيراميك والحديد والصاج وجار اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالف.









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كما تمكنت وحدة الإزالة الفورية بحي شرق برئاسة محارب هيلع من إيقاف أعمال بناء مقابر بدون ترخيص بمنطقة ابيس عزبة الحسينية وكذا ازالة اسوار من الطوب بمنطقة ابيس فضلًا عن إزالة سملات خرسانية بجزء ١٠ حوش ٢ منطقة ابيس وجار اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.









وفي السياق ذاته، شن حي العامرية ثان برئاسة محمود بريك حملة مكبرة تمكنت من إزالة سور مخالف بنجع رسلان وكذا ازالة اسوار ومبان بالطوب الابيض بتقسيم البنوك كينچ بحري وجار اتخاذ الإجراءات القانونية.









يأتي هذا تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بتضافر جهود مختلف الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية لشن حملات إزالة واسعة بأحياء الإسكندرية، وذلك تنفيذًا للكتاب الدوري الوارد من وزارة التنمية المحلية ولتوجيهات الحكومة بالتنسيق مع مديريات الأمن بالمحافظات لإزالة مخالفات البناء والتعديات على أراضي الدولة وضبط المتعدين وإحالتهم إلى النيابة العسكرية على الفور.









وشدد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، على جميع رؤساء الأحياء، بالاستمرار في المتابعة اليومية لرصد جميع مخالفات البناء، والتعامل معها بمنتهى الحزم والإزالة الفورية في المهد واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة، مع الاستمرار في إزالة كافة التعديات على أراضي أملاك الدولة.







