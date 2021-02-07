تعليق قوى من أحمد موسى على مباراة الأهلي وبايرن ميونيخ فى مونديال الأندية.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسي، إن هناك فارق بين الاهلى وبايرن ميونيخ فى الامكانيات ولكن الاهلى بطل افريقيا.





وتابع موسي خلال تقديمه برنامج "‘علي مسؤوليتي" والمذاع عبر قناة صدى البلد،:" الأهلي بطل القرن وبطل افريقيا ومهاجم بايرن ميونيخ أكد ذلك خلال المؤتمر الصحفي، مردفا:" نلعب وربنا يكرم والعالم كله يتابع المباراة".





وأكمل:" مباراة عالمية ستكون غدا ولكن نعمل اللي علينا وباذن الله تكون مباراة قوية ويبذل فيها اللاعبون جهدا كبيرا".





وعن فيديو لاعبي الأهلي والبايرن وهم يتبادلون الأحاديث بالعربية والألمانية، قال :" فيه لاعب ألماني كأنه متربي داخل مصر بينطق الكلام بطريقة صحيحة".