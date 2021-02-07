ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

تعليق قوى من أحمد موسى على مباراة الأهلي وبايرن ميونيخ فى مونديال الأندية.. فيديو

الأحد 07/فبراير/2021 - 10:16 م
الاهلي والبايرن
الاهلي والبايرن
Advertisements
حمزة شعيب
قال الإعلامي أحمد موسي، إن هناك فارق بين الاهلى وبايرن ميونيخ فى الامكانيات ولكن الاهلى بطل افريقيا.

وتابع موسي خلال تقديمه برنامج "‘علي مسؤوليتي" والمذاع عبر قناة  صدى البلد،:" الأهلي بطل  القرن  وبطل افريقيا ومهاجم بايرن ميونيخ أكد ذلك خلال المؤتمر الصحفي، مردفا:" نلعب وربنا يكرم والعالم كله يتابع المباراة".

وأكمل:" مباراة عالمية ستكون غدا ولكن نعمل اللي علينا وباذن الله  تكون مباراة قوية ويبذل فيها اللاعبون جهدا كبيرا".

وعن فيديو لاعبي الأهلي والبايرن وهم يتبادلون الأحاديث بالعربية والألمانية، قال :" فيه لاعب ألماني كأنه متربي داخل مصر بينطق الكلام بطريقة صحيحة".
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

أيمن أشرف: التحضير لمواجهة الأهلي والبايرن سيكون مختلفا

موجز السوشيال: أحمد موسى يوجه رسالة شديدة اللهجة لـ المعز على .. وكهربا يتصدر تريند تويتر قبل مباراة بايرن ميونيخ

قمصان: الأهلي ليس قليلا مقارنة بالبايرن.. والطموح مشروع لنا

مانويل نوير حيطة.. أحمد موسى عن مواجهة الأهلي لـ البايرن: بيدافعوا بـ 11 وبيهاجموا بـ 10 لاعبين

ربنا يسترها.. تعليق كوميدي من أحمد موسى على قوة لاعبي بايرن ميونيخ قبل مواجهة الأهلي

أول رد من علي محمد علي عقب اختياره للتعليق على مباراة الأهلي والبايرن

ترشيحاتنا

زيادة المعاشات وصرف حافز للمعلمين .. مطالب برلمانية لـ وزير المالية

حلا شيحة لن ترتدي الحجاب بعد الزواج من معز مسعود

السعودية.. قرار بإلغاء حكم الإعدام الصادر بحق علي النمر

ماذا يفعل أليسون؟.. خطأ كارثي ثان من حارس ليفربول يمنح هدفا ثالثا لـ السيتي

الداخلية السعودية: قرار منع التجول بيد المجتمع وتطبيقه إذا ما دعت الحاجة

تيجريس المكسيكي يتأهل إلى نهائي مونديال الأندية وينتظر الفائز من الأهلي وبايرن ميونيخ

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث إذا تناولت ملعقة طحينة يوميا؟

بملابس رياضية.. دنيا سمير غانم تبهر الجمهور بأنوثتها

ببنطلون مشجر.. ناهد السباعي تخطف الأنظار بإطلالة تبرز أنوثتها