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توك شو

المطربة رحمة تتعرض لعملية نصب على فيسبوك.. تفاصيل

الأحد 07/فبراير/2021 - 10:24 م
صدى البلد
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أسامة علي
كشفت المطربة رحمة عن تعرضها لعملية نصب من قبل أحد الاشخاص تواصل معها عبر فيسبوك.

وقالت رحمة خلال مداخلة هاتفية مع قناة "الحدث اليوم"، أن أحد الاشخاص تواصل معها وعرفها بنفسه، معقبة:" قالى أن بيشتغل فى احد شركات الانتاج وانا شوفت ليه صور كتير مع فنانين كبار زى أنغام ومحمد عبده".

وتابعت المطربة رحمه، أن الشخص اقنعها بإنه يريد مساعدة المحتاجين والارامل، أذا كانوا يحتاجون وحدات سكنيه، لافتة الى أنه أكد لها أنه بإمكانه، استخلاص شقق اعضاء نقابة المهن الموسيقية لصالح المحتاجين.


وأشارت المطربة رحمة، إلى أن الشخص المشار إلى استلم منها مقدمات نقدية لعدد من الوحدات السكنيه مقدم الوحدة 75 ألف جنيه، دون أن يسلم اصحاب الاموال إى وحدات.

ولفت رحمة إلى أنها قامت برفع قضايا على الشخص، محذرة من التعامل عبر السوشيال ميديا مع أشخاص مجهولين.

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