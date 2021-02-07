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رياضة

يخضع لفحوصات خلال ساعات.. تعرف على إصابة عبدالله جمعة لاعب الزمالك

الأحد 07/فبراير/2021 - 10:24 م
عبدالله جمعة
عبدالله جمعة
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ملك موسي
كشف الدكتور محمد أسامة طبيب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن إصابة عبد الله جمعة الظهير الأيسر للفريق بشد في العضلة الخلفية.


يأتي هذا خلال مباراة الاتحاد السكندري اليوم في الجولة الثانية عشر لمسابقة الدوري المصري الممتاز.



وشدد الطبيب على أن إصابة اللاعب بسيطة وسيخضع لفحوصات طبية خلال الساعات القليلة المقبلة للوقوف على حجم الإصابة وتحديد مدة غيابه عن الفريق.



 وفاز الزمالك على الاتحاد بثنائية ، الفوز رفع رصيد الفريق الأبيض إلى 26 نقطة يحتل بهم صدارة الدوري.

 في حين يتوقف رصيد الاتحاد عند 11 نقطة يحتل بهم المركز الحادي عشر.
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