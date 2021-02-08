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مع إجازة منتصف العام الدراسي.. إتحاد طلاب جامعة حلوان ينظم مجموعة من الأنشطة الطلابية لتنمية مهارات الطلاب.. دورات فى أساسيات البرمجة

الإثنين 08/فبراير/2021 - 03:01 ص
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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إسلام خالد
* رئيس اتحاد طلاب حلوان: نعمل على تنمية مهارات الطلاب من خلال المسابقات والدورات

* دورات فى أساسيات البرمجة من إتحاد طلاب حاسبات حلوان


تزامنًا مع إجازة منتصف العام الدراسي والتى يقضيها طلاب الجامعات فى هذه الفترة أطلق إتحاد الطلاب بجامعة حلوان العديد من الدورات التدريبية والمسابقات والتى تهدف إلى تنمية مهارات الطلاب و إكساب الطلاب معلومات فى مجالات مختلفة والتى تعدهم إلى  سوق العمل ووضع اتحاد طلاب الجامعة خطة فى تفعيل للانشطة الطلابية و التواصل مع الطلاب بنظام الاون لاين دون الحاجة للتجمعات او نزول الطلاب من منازلهم ،حرصا على سلامتهم من خطر الإصابة بكورونا. 

أعلن على السيد رئيس اتحاد طلاب جامعة حلوان ان الاتحاد يستعد لتنفيذ العديد من المسابقات الثقافية و الفنية و الاجتماعية بنظام الاون لاين خلال اجازة نصف العام الدراسى و خلال الفصل الدراسى الثانى حفاظا على سلامة الطلاب من فيروس كورونا. 

واضاف على السيد فى تصريحات لـ صدى البلد، ان الاتحاد يعمل على تنفيذ مجموعة من الدورات التدريبية للطلاب بنظام الاون لاين فى مجالات الحاسبات و المعلومات و الابتكار لتأهيلهم لسوق العمل. 

أشار على السيد الى مشاركة اتحاد الطلاب فى تنسيق عملية دخول الطلاب خلال ايام امتحانات الفصل الدراسى الاول الى لجان الامتحان ، حرصا على منع التجمعات و الوقاية من خطر كورونا . 
وفى هذا الإطار، أطلق اتحاد طلاب كلية التربية بجامعة حلوان، مبادرة لحل المشكلات المجتمعية ومشاركة الخبرات بين الطلاب. 

وأوضح الاتحاد أن المبادرة عبارة عن استبيان حول مشكلة مجتمعية يتم إطلاقها أسبوعيا ويتم نشر الاستبيان عبر صفحات اتحاد طلاب الكلية والاستماع الى اراء الطلاب لحل هذه المشكلات؛ لاستفادة الطلاب من خبرات بعضهم البعض و التوعية و التثقيف. 

وقام إتحاد طلاب تربية بترتيب لعقد دورات فى تعلم اساسيات البرمجه وذلك بالتنسيق والتعاون مع إتحاد طلاب كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة حلوان وحملت الدورات التدريبيه شعار  #معا_نرتقي .
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يأتي ذلك ضمن خطة الأنشطة الطلابية المقررة العام الدراسي 2020/2021 وتعمل الأنشطة الطلابية على توطيد الروابط الإنسانية وتوثيقها بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، كما تساعد الطلاب في تنفيذ الأنشطة التي تتوافق مع ميولهم ورغباتهم، وتغرس روح الانتماء للأسرة، والجامعة والوطن. 
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