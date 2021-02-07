برلماني: تطوير عزبة الهجانة بداية لتواجد الدولة في المناطق الشعبية

قال النائب الصافي عبد العال الصغير، عضو مجلس النواب عن "مستقبل وطن"، إن زيارة الرئيس السيسي لعزبة الهجانة تاريخية وغير مسبوقة، مضيفا أن الرئيس أول زعيم مصري يتواجد في منطقة شعبية مثلها ويطالب بتطويرها، وتطوير السكن والأماكن التي يعيش فيها الناس وبناء وحدات سكنية آدمية وحضارية.





وأشار عضو مجلس النواب خلال تصريحات له اليوم، إلى ما قاله الرئيس السيسي، بأن الهدف من التواجد وزيارات المناطق، أن نعيش مع الناس حجم المشكلة ولا نتحدث عنها فقط، قائلا "سيتم توفير وحدات سكنية للناس بقيمة الإيجارات التي يدفعونها شهريا".





وأوضح "الصغير"، أن مصر تشهد نهضة عمرانية كبيرة ولا يمكن التقليل منها على الإطلاق، والهدف توفير وحدات سكنية حضارية وتوفير عشرات الآلاف من فرص العمل وتطوير المناطق الشعبية وتوفير الخدمات.





وأكد نائب مستقبل وطن، أن مصر بدأت بالمناطق العشوائية، والان في عزبة الهجانة تبدأ تطوير المناطق غير المخططة وهو ما ينعكس على حياة الناس وينعكس على أحوالهم المعيشية والمادية، قائلا: شكرا للرئيس على اهتمامه بالبسطاء.





وأضاف نائب الإسكندرية أن العمل على تطوير حياة الناس ومعيشتهم وتوفير فرص عمل، غاية عظمى تقوم بها الأنظمة السياسية الراسخة، مضيفا ان الرئيس السيسي استطاع أن يضع مصر على قطار الأحلام، وأن يغير الأوضاع البائسة للأبد ويقضي تماما على المناطق العشوائية والفقيرة، والتي كانت تعاني من الجريمة وانفلات الأمن.