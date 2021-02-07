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رياضة

عماد متعب يتألق برفقة ابنته من الأهرامات.. صور

الأحد 07/فبراير/2021 - 10:49 م
عماد متعب
عماد متعب
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محمد بدران




نشر  لاعب منتخب مصر السابق عماد متعب، صورة جديدة لها برفقة ابنته عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"


 وظهر عماد متعب وهو يحمل ابنته في الاهرامات بإطلالة كاجوال مرتديا سترة باللون الاصفر وبنطال باللون الأسود، نال إعجاب متابعيه وانهالت عليه تعليقات الجمهور.


وانضم متعب لناشئي الأهلي عام "1996" قادما من نادى بلبيس الرياضى، وحقق متعب 11 بطولة دورى، فى مسيرته مع الأهلى عبر 15 عاما، كما فاز بلقب كأس مصر "3" مرات، سجل خلالها "19" هدفا فى "24" مباراة وساهم فى تحقيق لقب السوبر المصرى "7" مرات.


وشارك بقميص الأهلى فى "320" مباراة، سجل خلالها "126" هدفا، ويحتل المركز الثانى فى قائمة هدافى الأهلى فى شباك الزمالك سجل 10 أهداف سجلها فى 6 مباريات.




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