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أخبار البلد

استخدامات للخل لا تعرفيها من قبل

الإثنين 08/فبراير/2021 - 05:03 ص
خل
"خل"
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لمياء الياسين
أول ما يتبادر إلى الذهن عند سماع كلمة "خل" هو طبق السلطة!" لكننا وفقا برايت سايد هناك العديد من الاستخدامات والفوائد المذهلة الأخرى للخل يقدمها موقع برايت سايد

1. قتل الأعشاب الضارة
يمكن أن يكون الخل الأبيض مفيدًا جدًا لقتل الحشائش وأي حشائش تنبت وتمنع نموها. قم بتطبيقه عن طريق الرش مباشرة على أوراق الحشائش.

2. شعرك كالحرير
للحصول على شعر ناعم وحريري ، اخلطي مقدارًا من الخل الأبيض مع مقدارين من الماء. رشيه على شعرك بالكامل ، اتركيه لمدة 10 دقائق ثم اشطفيه.

3. للتخلص من روائح دخان السجائر
للتخلص من روائح الدخان ، اسكبى الخل في وعاء وضعه في المكان الذي تريدين التخلص من الرائحة الكريهة.

4. اجعلى طلاء الأظافر يدوم لفترة أطول
قبل وضع الطبقة الأولى من الطلاء ، اغمسي أظافرك في نصف كوب من الخل الأبيض لمدة 10 دقائق. ستلاحظ أن طلاء أظافرك سيبقى لفترة أطول.

5. ترك حمامك متلألئًا

الخل له خصائص مبيضة ومضادة للبكتيريا. خفف مقدارًا واحدًا من الخل إلى مقدارين من الماء ، ثم ضع البخاخ على المنطقة التي تحتاج إلى التنظيف. سوف يلمع كما لم يحدث من قبل.

6. إزالة البقع عن الأرضيات والسجاد
لإزالة البقع عن الأرضيات ، اخلطي كوبًا من الخل الأبيض مع 2 لتر من الماء الدافئ و ضعى الخل على المنطقة المصابة ثم أضف القليل من المنظف. اتركه يجف ، ثم افرك بفرشاة ولاحظ البقع تختفي.

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