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أخبار العالم

يحدث غدا في القاهرة.. تعزيز الحراك العربي لدعم الشعب الفلسطيني

الأحد 07/فبراير/2021 - 11:01 م
وزير الخارجية وشؤون
وزير الخارجية وشؤون المغتربين
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مـيــــس رضـــا
وصل  وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني الدكتور رياض المالكي مساء اليوم، إلى القاهرة للمشاركة في الاجتماع الاستثنائي لوزراء الخارجية العرب الذي سيعقد غدا، بهدف دعم القضية الفلسطينية وإعادة التأكيد على ثبات الموقف العربي الجامع تجاه حقوق الشعب الفلسطيني، حقه في العودة وتقرير المصير واقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 بعاصمتها القدس الشرقية، والتأكيد على الالتزام العربي الجامع  بمبادرة السلام العربية وكافة القرارات العربية بخصوص القضية الفلسطينية كونها قضية العرب الاولى ومفتاح السلام والاستقرار والامن في المنطقة.


ومن المقرر أن يصدر عن الاجتماع قرار جامع بموافقة جميع الدول العربية للتأكيد على ثبات الموقف العربي من القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني، ودعم ومواصلة الجهد الفلسطيني العربي المشترك على المستويات الدولية كافة لاسناد ودعم حقوق شعبنا، وتعزيز الحراك القانوني الدولي خاصة على مستوى المحكمة الجنائية الدولية، وللتأكيد على الالتزام بالدعم المالي العربي لدولة فلسطين.
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