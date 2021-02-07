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وزارة التضامن تكشف سبب انخفاض تعاطي المخدرات بين موظفي الدولة إلى 1.7% ..فيديو

الأحد 07/فبراير/2021 - 11:02 م
تعاطي المخدرات
تعاطي المخدرات
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إبراهيم القادري
قال عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، إن مبادرة الكشف عن المخدرات بين موظفي الجهاز الإداري بالدولة يتم العمل على تنفيذها منذ أكثر من عام، مؤكدا أنه يتم العمل على تكثيف التوعية داخل الجهاز الإداري.

وأضاف عمرو عثمان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المواجهة" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، في الفترة الماضية قمنا بالكشف علي 300 ألف موظف داخل الجهاز الإداري وبدأنا هذه الحملات في مارس 2019.

وأوضح عمرو عثمان، أن نسبة تعاطي المخدرات ببن موظفي الجهاز الإداري عندما بدأنا الحملة كانت 8% والآن وصلت إلى 1.7 % وهذا الانخفاض كان نتيجة استمرار هذه الحملات.

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