ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

تنمية مهارات الطلاب.. تجارة حلوان: 8 أهداف أساسية لمركز خدمة المجتمع

الأحد 07/فبراير/2021 - 11:35 م
جامعة حلون
جامعة حلون
Advertisements
كريم ناصر


يعد مركز خدمة المجتمع بكلية التجارة وإدارة الأعمال جامعة حلوان  من اهم مراكز  الكلية حيث يعمل على تقديم العديد من الدورات تدريبية لتأهيل الطلاب لسوق العمل . 

أعلن الدكتور صلاح الدين اسماعيل عميد الكلية ان المركز  يعمل على تنمية مهارات الطالب و تقديم كل المتطلبات التى تؤهله لسوق العمل من خلال الاهداف التالية : 

- ربط الكلية بالمجتمع المحيط بما يسهم  فى تنمية وخدمة المجتمع بحلوان والمناطق المجاورة .

- رفع الثقافة والوعى المجتمعى اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا.

- تعزيز المشاركة المجتمعية من خلال تشجيع الطلاب وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم على العمل التطوعى لخدمة وتنمية المجتمع.

- تنظيم الدورات التدريبية وورش العمل والندوات والمؤتمرات العلمية التي تلبي حاجة المجتمع داخل وخارج الكلية.

اقرا ايضا : وزير التعليم: انتظروا قراراتنا النهائية بشأن الامتحانات والترم الثاني الأحد القادم

- توفير الآليات اللازمة لصقل مهارات خريجى الكلية بما يخدم سوق العمل.

- تعظيم الاستفادة من خبرات هيئة التدريس بالكلية فى مجال الاستشارات المحاسبية والإدارية والاقتصادية والتكنولوجية وغيرها.
 
- الاستفادة من خبرات أعضاء هيئة التدريس فى شئون الترجمة لمختلف المستندات التي ترتبط بمجالات الكلية.

- الاستفادة من خبرات أعضاء هيئة التدريس فى اجراء الامتحانات الشفوية والتحريرية للمتقدمين للمسابقات وذلك لصالح الجهات الحكومية وغيرها من الجهات.
Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مجلس النواب الأردني يقرأ الفاتحة قبل بدء فعالياته لهذا السبب .. صور

في عيد ميلادها الـ 32 .. أجرأ إطلالات عائشة بن أحمد

ماذا يحدث إذا تناولت ملعقة طحينة يوميا؟