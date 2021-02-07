تنمية مهارات الطلاب.. تجارة حلوان: 8 أهداف أساسية لمركز خدمة المجتمع

يعد مركز خدمة المجتمع بكلية التجارة وإدارة الأعمال جامعة حلوان من اهم مراكز الكلية حيث يعمل على تقديم العديد من الدورات تدريبية لتأهيل الطلاب لسوق العمل .
أعلن الدكتور صلاح الدين اسماعيل عميد الكلية ان المركز يعمل على تنمية مهارات الطالب و تقديم كل المتطلبات التى تؤهله لسوق العمل من خلال الاهداف التالية :
- ربط الكلية بالمجتمع المحيط بما يسهم فى تنمية وخدمة المجتمع بحلوان والمناطق المجاورة .
- رفع الثقافة والوعى المجتمعى اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا.
- تعزيز المشاركة المجتمعية من خلال تشجيع الطلاب وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم على العمل التطوعى لخدمة وتنمية المجتمع.
- تنظيم الدورات التدريبية وورش العمل والندوات والمؤتمرات العلمية التي تلبي حاجة المجتمع داخل وخارج الكلية.
- توفير الآليات اللازمة لصقل مهارات خريجى الكلية بما يخدم سوق العمل.
- تعظيم الاستفادة من خبرات هيئة التدريس بالكلية فى مجال الاستشارات المحاسبية والإدارية والاقتصادية والتكنولوجية وغيرها.
- الاستفادة من خبرات أعضاء هيئة التدريس فى شئون الترجمة لمختلف المستندات التي ترتبط بمجالات الكلية.
- الاستفادة من خبرات أعضاء هيئة التدريس فى اجراء الامتحانات الشفوية والتحريرية للمتقدمين للمسابقات وذلك لصالح الجهات الحكومية وغيرها من الجهات.