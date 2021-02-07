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توك شو

على طريقة لصوص لكن ظرفاء.. تفاصيل سرقة محل ذهب فى الدقهلية.. فيديو

الأحد 07/فبراير/2021 - 10:50 م
ذهب
ذهب
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محمد القاضي
أذاعت الإعلامية إيمان الحصري، فيديو يعرض سرقة محل ذهب في الدقهلية علي طريقة فيلم  لصوص لكن ظرفاء.

وعلقت الإعلامية "إيمان الحصري"، خلال تقديمها برنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، قائلة: «حادث السرقة تقليد للفيلم الشهير لصوص ولكن ظرفاء للفنان عادل إمام والفنان أحمد مظهر.. ومحدش كان يتخيل إن ممكن حد يقلد الفيلم وينفذه بالتفاصيل».

وأوضحت: «2 من اللصوص سرقوا محل ذهب بمدينة المنزلة بنفس طريقة الفيلم، وعملوا فتحة في السقة في الشفة اللي فوق المحل، واستطاعوا  ينزلوا محل الذهب وأخذوا كمية كبيرة جدا.. وليهم فيديو وهما خارجين بعد ما سرقوا كيلو ذهب».

وكشف "أحمد الأزهري"، مالك المحل تفاصيل الواقعة، قائلا: «قرروا يدخلو الشقة يوم الأربعاء قبل الحادثة بأيام، ودخلوا الشقة من البلكونة، واستخبوا 3 أيام، واستخدموا ألة خادة، واستطاعوا أنهم ينزلوا المحل عن طريق فتحة فى السقف».

وتابع: «تقريبا دي أول سرقة ليهم.. لأنهم قعدوا يدبروا للحادثة لمدة شهر، وقلدوا الفيلم بكل تفاصيلة، وخرجوا من باب الشقة وليس من البلكونة».

وقال: «بفتح الباب عادي لقيت البضاعة علي الأرض وحاجات مش موجوده، والمحل فاضي، وكلمت أهلي وعملت محضر»، متابعا: «اللصوص سابوا حاجات متجيش 1% من اللي اتسرق، اخذوا أتقل حاجه ومشيوا.. لأنهم كانوا مستعجلين، ».

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