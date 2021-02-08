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محافظات

بالأسماء.. ننشر المؤشرات الأولية لنتائج انتخابات نقابة المحامين كاملة

الإثنين 08/فبراير/2021 - 12:21 ص
نقابة المحامين
نقابة المحامين
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انجي هيبة
أنهت اللجنة الفرعية لانتخابات نقابة محامين الاسماعيلية منذ قليل اعمال فرز أصوات الناخبين لانتخابات النقابة الفرعية، وبدأت في إعادة تجميع الأصوات كاملة تمهيدا لإعلان النتيجة رسميا.

وأظهرت المؤشرات فوز ابراهيم عبد الرحيم علي مقعد النقيب وشهاب فتحي علي مقعد الشباب  ومصطفي مدني علي مقعد محكمة فايد الجزئية.

وبحسب المؤشرات تفوق محسن عيادة علي مقعد محكمة التل الكبير الجزئية وياسر حسن لمحكمة بندر الإسماعيلية وقاسم علي قائم علي مقعد مركز الاسماعيلية وكحلاوي الشريف عن مقعد القنطرة غرب ومحمد عيد سلام علي مقعد القنطرة شرق وتصعيد حمدي عبد الوهاب كثان أعلي أصوات بين المرشحين.

وأغلقت اللجنة المشرفة علي انتخابات نقابة المحامين اللجنة في تمام الخامسة والنصف مساءا وبدأت في أعمال الفرز بعد حضور مايقرب من ألفي شخص للانتخابات.

وشهد مقر نقابة المحامين بالإسماعيلية صباح اليوم الأحد زحام شديد خلال الساعات الأولي من بدء انتخابات النقابة الفرعية.

كما شهد مقر النقابة كمية كبيرة من اللافتات الدعائية للمرشحين كما اصطف مؤيدون للمرشحين علي مدخل النقابة لمنح الناخبين بطاقات خاصة بالمرشحين.

وتنافس في الانتخابات علي مقعد النقيب 5 محامون هم إبراهيم أحمد عبدالرحيم والصافي خليل الصافي وأحمد محمد رزق ورفاعى حسن رزق وفرغلى عبدالعليم فرغلى.

 وعلى مقعد الشباب تنافس 5 محامون هم أحمد كامل نفادى وسيد قناوى محمد وشهاب فتحى احمد ومحمود محمد عطية ونصرالله السيد اسماعيل.
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