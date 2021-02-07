وزير الأوقاف: نعمل مع الإعلام لرفع الوعى لدى المواطنين

قال الدكتور محمد مختار جمعة ، وزير الأوقاف ، خلال ندوة من وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام : " نعمل مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على كل المسارات ، من خلال الندوات التثقيفية ، التوعية ، البرامج الإعلامية ".





وأضاف كرم جبر ، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، فى تصريحات تلفزيونيه على هامش مبادرة بناء الوعى ، قائلًا : " مطلوب من الإعلام خلال الفترة القادمة أن تبقي عينينا مفتحة " ، مشيرًا إلى أن أصبح هناك حوالي 500 ألف قرية ، و30 ألف تابع ، معقبًا : " تعتبر أكبر عملية تطوير في تاريخ الريف المصري ، حيث تستدعي أن نكون متيقظين " .





وتابع الدكتور أسامة العبد ، وكيل لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب ، قائلًا : " نحن قد عشنا وتربينا على الفكر المعتدل الوصفي السليم الذي يبني ولا يهدم ويجمع ولا يفرق " ، مضيفًا أن مصر آمنة بأبنائها ، وجميع طوائفها ، ورجال الإعلام ، ورجال الدين ، وكافة المؤسسات الموجودة في الدولة .



