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وزير الأوقاف: نعمل مع الإعلام لرفع الوعى لدى المواطنين

الأحد 07/فبراير/2021 - 10:50 م
صدى البلد
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ندى رأفت
قال الدكتور محمد مختار جمعة ، وزير الأوقاف ، خلال ندوة من وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام : " نعمل مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على كل المسارات ، من خلال الندوات التثقيفية ، التوعية ، البرامج الإعلامية ".

وأضاف كرم جبر ، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، فى تصريحات تلفزيونيه على هامش مبادرة بناء الوعى ، قائلًا : " مطلوب من الإعلام خلال الفترة القادمة أن تبقي عينينا مفتحة " ، مشيرًا إلى أن أصبح هناك حوالي 500 ألف قرية ، و30 ألف تابع ، معقبًا : " تعتبر أكبر عملية تطوير في تاريخ الريف المصري ، حيث تستدعي أن نكون متيقظين " . 

وتابع الدكتور أسامة العبد ، وكيل لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب ، قائلًا : " نحن قد عشنا وتربينا على الفكر المعتدل الوصفي السليم الذي يبني ولا يهدم ويجمع ولا يفرق " ، مضيفًا أن مصر آمنة بأبنائها ، وجميع طوائفها ، ورجال الإعلام ، ورجال الدين ، وكافة المؤسسات الموجودة في الدولة .

وأكمل الدكتور طارق سعده ، نقييب الإعلاميين وعضو بمجلس الشيوخ ، أن لابد من أن يلعب الإعلام الديني دورًا بارزًا في تحديد وسطية الخطاب الديني ، وتوضيح الفرق بين الشخصية الوطنية المحبة لبلدها ، وبين الشخصية التي دائما تحث على الشائعات وتبث الأخبار الكاذبة .
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