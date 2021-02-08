في إطار جهود رفع الوعي الصحي لدى المواطنين.. وزيرة الصحة: نشر 4 آلاف مادة توعوية على منصات التواصل الاجتماعي للوزارة خلال عام 2020.. حققت 325 مليون مشاهدة وزيارة

وزيرة الصحة:

نشر 4 آلاف مادة توعوية على منصات التواصل الاجتماعي للوزارة خلال عام 2020.. حققت 325 مليون مشاهدة

الفيديوهات التوعوية ساهمت في زيادة عدد المتبرعين بالدم بنسبة 50 % مقارنة بعام 2019

2 مليون تحميل لتطبيق "صحة مصر" على الهواتف المحمولة





أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة السكان، أنه تم إنتاج ونشر 4 آلاف و261 مادة رقمية على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة لوزارة الصحة خلال عام 2020، مما كان له أثرًا إيجابيًا في رفع الوعي الصحي لدى المواطنين خلال مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى التعريف بالمبادرات الرئاسية في مجال الصحة على نطاق أوسع، والتفاعل مع الحملات الصحية المختلفة التي يتم إطلاقها، في إطار حرص الوزارة على التواصل الدائم مع الجمهور من خلال المنصات الرقمية المعتمدة، مما ساهم في خفض معدلات الإصابة بفيروس كورونا والحفاظ على مكتسبات الدولة في مواجهة الجائحة.









أوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن وزارة الصحة والسكان أطلقت حساباتها المعتمدة على مواقع التواصل الاجتماعي https://www.facebook.com/egypt.mohp/

https://www.facebook.com/EgyMohpSpokes

انستجرام http://instagram.com/mohpegypt

تويتر https://twitter.com/mohpegypt

يوتيوب https://www.youtube.com/channel/UCzEGfjELHCOQxgPr0dll1pA

لينكدان: https://www.linkedin.com/company/mohpegypt/، مؤكدًا أن هذه الحسابات تعتبر المصدر الرسمي والصحيح للمعلومات الخاصة بالقطاع الصحي، مشيرًا إلى أن جميع هذه الحسابات موثقة ووصل عدد متابعيها إلى أكثر من ١٠ ملايين متابع.









وأضاف "مجاهد" أنه خلال عام 2020، تم إنتاج ونشر أكثر من 846 فيديو توعوي على منصات التواصل الاجتماعي للوزارة وحققت أكثر من 325 مليون مشاهدة، تضمنت فيديوهات للتوعية بسبل الوقاية من فيروس كورونا المستجد، وكذلك فيديوهات تحت هاشتاج (أسئلة كوفيد-١٩) مع أطباء متخصصين من وزارة الصحة والسكان يبثون خلالها رسائل توعوية للجمهور وكيفية التعامل مع الأطفال، والمجتمع خلال مواجهة الجائحة، فضلًا عن نقل رسائل من الأطباء والممرضين والمرضى من داخل مستشفيات العزل.









وأشار "مجاهد" إلى أنه تم نشر أكثر من 3 آلاف و425 تصميم إنفوجرافيك، تضمنت رسائل توعوية بطرق الوقاية من فيروس كورونا المستجد، ورسائل توعوية لمرضى العزل المنزلي، وكذلك طرق محاربة التنمر، وطرق دعم الصحة النفسية للمواطنين بالتعاون مع الأمانة العامة للصحة النفسية.









وتابع "مجاهد" أن المنشورات تضمت أيضًا التوعية بمبادرات السيد رئيس الجمهورية في مجال الصحة تحت شعار "100 مليون صحة" من خلال تعريف المواطنين بالخدمات المقدمة بالمبادرات، وأماكنها ومواعيد العمل بها، بالإضافة إلى إبراز دور كل مبادرة المبادرات في تحسين الصحة العامة للمواطنين، حيث شملت الرسائل التوعوية مبادرات رئيس الجمهورية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، ومبادرة دعم صحة المرأة المصرية، ومبادرة رئيس الجمهورية لإنهاء قوائم الانتظار، ومبادرة الحد من انتشار العدوى، ومبادرة حياة كريمة.









وأشار "مجاهد" إلى أنه تم إطلاق حملة توعوية بمشاركة الفنان أحمد أمين مع عودة العام الدراسي، من خلال إنتاج محتوى توعوي مناسب للجمهور على منصات التواصل الاجتماعي لتوعية الطلاب وأولياء الأمور بطرق الوقاية من فيروس كورونا المستجد والممارسات الصحية الواجب اتباعها للحفاظ على حياة صحية سليمة، وكذلك الحملة القومية للاقلاع عن التدخين، كما تم إطلاق سلسلة من المحتوى التوعوي (فيديوهات، انفوجرافيك) بالتعاون مع للتوعية بالحملة القومية للتبرع بالدم، مما ساهم في زيادة عدد المتبرعين بالدم داخل مراكز خدمات نقل الدم القومية بنسبة 50 % في عام 2020 مقارنة بعام 2019.









ولفت "مجاهد" إلى أنه في إطار العمل على دحض الشائعات، فقد تم خلق شراكات بين وزارة الصحة والسكان وشركات التواصل الاجتماعي العالمية (تويتر )و (فيس بوك) وشركة (جوجل)، بهدف تفعيل محتوى لزيادة نشر الوعي من خلال مركز موحد للمعلومات حول فيروس كورونا COVID Information Center كمصدر رسمي موحد للوصول إلى المعلومات الصحيحة عن الوباء العالمي، فضلًا عن تطوير خاصية الرد التلقائي لبرنامج (الواتس اب) الخاص بوزارة الصحة والسكان من خلال الرقم (201553105105+)

، بالإضافة إلى تطوير خاصية (الماسنجر بوت) للرد الفوري علي كافة استفسارات الجمهور، كما تم خلق شراكات مع مؤسسات الـمجتمع المدني للعمل على توعية مختلف فئات المجتمع، مشيرًا إلى أنه تم حذف أكثر من 150 حساب وهمي ينتحل صفة الوزارة على مواقع التواصل، وذلك للحد من نشر الشائعات والأخبار المغلوطة،









وأكد "مجاهد" أنه تم إطلاق وتطوير تطبيق "صحة مصر" لتوعية المواطنين بطرق الوقاية من فيروس كورونا المستجد، ووصل إلى 2 مليون تحميل على الهواتف المحمولة بنظام (اندوريد، أيفون)، مشيرًا إلى أن التطبيق تم تزويده بخريطة توضح أقرب 5 مستشفيات تستقبل مرضى فيروس كورونا، بالنسبة للموقع الجغرافي للمواطن، وأقرب 5 مستشفيات للطوارىء، وكذلك أقرب 5 مراكز ل "بنوك الدم، والأورام، والغسيل الكلوي، وأقرب وحدات صحية وعيادة متنقلة تقدم خدمات المبادرات الرئاسية، فضلًا عن إمكانية الإبلاغ عن الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد، ومتابعة مرضى العزل المنزلي من خلال تسجيل الأعراض يوميًا على التطبيق، بالإضافة إلى إمكانية الحصول على نتائج تحليل الـ ""PCR لفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة.









يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أشاد يوم الخميس الماضي، بالجهد المبذول من جانب وزارة الصحة والسكان في الاستفادة من إمكانات شبكة الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي الحديثة، لإيجاد منصات هامة ومعتمدة لنشر الوعي بين المواطنين لضمان وصول المعلومات الصحية السليمة والآمنة، بما يعود بالنفع على مختلف فئات المجتمع، ويبرز الجهود المبذولة من كافة أجهزة الدولة المصرية للنهوض بمستوى حياة المواطنين.