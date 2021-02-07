التموين: إنشاء سوق للملابس في مدينة العبور .. فيديو

قال الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد اول وزير التموين، إنه سيتم إنشاء سوق للملابس في مدينة العبور علي مساحة 100 فدان.





وتابع عشماوي خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسي مقدم برنامج "علي مسؤوليتي" والمذاع عبر قناة صدى البلد،:" ثلث الأيدي العاملة في مصر تعمل في قطاع التجارة".





واستطرد أن مصر تنتج 275 مليون رغيف خبز كل صباح، في 32 ألف مخبز تمويني، مؤكدا أن مصر من أكبر الدول المستوردة والمستهلكة للقمح، والمخزون الاستراتيجي بها يصل إلى 6 أشهر.





واختتم إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين، أن الدولار فى قيمته يعادل قيمة 300 رغيف عيش .



