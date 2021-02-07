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التموين: تأمين السلع في مصر وصل إلى 6 أشهر في 24 سلعة

الأحد 07/فبراير/2021 - 11:02 م
ابراهيم عشماوي
ابراهيم عشماوي
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حمزة شعيب
قال إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين، إن مصر لم تشهد أزمة في أي سلعة، أو قصورًا في أي مكان على مستوى الجمهورية خلال أزمة كورونا، كما أنها لم تشهد تحركات سعرية في السلع.

وتابع خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن حجم الاستهلاك خلال شهر رمضان كان ضعف الاستهلاك في الشهر العادي، بينما معدل الاستهلاك خلال أزمة كورونا وصل لثلاثة أضعاف المعدل الطبيعي.

وأضاف إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين، أن تأمين السلع في مصر وصل إلى 6 أشهر في 24 سلعة، وزادت إلى 10 أشهر في بعض السلع مثل الدواجن واللحوم.

وأوضح أن مصر عملت على تنويع مصادر التمويل من السلع الأساسية المختلفة لتجنب أي مشكلة في أحد المصادر ما يؤثر على حجم المعروض بمصر.
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