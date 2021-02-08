قرية جزيرة راجح فى الأقصر تعاني انعدام الخدمات.. والأهالي: نطالب بدمجنا ضمن خطة تطوير 1000 قرية

تعانى قريه جزيرة راجح التابعة لمركز اسنا بمحافظة الأقصر من محدودية الحيز العمرانى والتكدس، وفقر الخدمات، كما يأمل سكان القريه فى إيجاد ظهير للقريه للقضاء على مشكلة التكدس السكانى وللحفاظ على الرقعه الزراعيه بالقريه، وكذلك التغلب على مشكلة نقص المرافق الخدميه والمشروعات التنمويه من خلال ادراجها ضمن مشروع تطوير ال 1000 قريه الذى اطلقته مبادرة حياة كريمه .

ويقول المواطن محمد راجح فى رساله بعث بها لخدمة شكاوى " بين الناس

" : تحتاج القرية الى العديد من الخدمات أهمها تنفيذ إنشاء شبكة الصرف الصحى المشترك مع قريتى "الدقيره /السريب" بنظام عمل شبكات انحدار، ومحطة رفع، وخط طرد، ومحطة معالجه ، توصيل خط مياه الشرب إلى عزبة مبارك بأقصى جنوب القريه ، إحلال وتجديد خطوط المياه التى لم تشملها عملية الإحلال المنفذه عام 2017 وأخصها"الخط المار امام موقع المدرسه الجديده بطريق [الجزيره/كومير].





وأضاف : كما تحتاج الى توصيل الغاز الطبيعى لعموم قرية جزيرة راجح ، رصف المدخل الرئيسى للقريه من جهة قرية الدقيره ، رصف جانبى ترعة جزيرة راجح "الريقيه سابقًا" والتى أوشكت أعمال تبطينها على الانتهاء، بحيث يكون أحد جانبيها طريق مرور للسيارات ذهابا ويكون الجانب الآخر ايابًا ، رصف وتهيئة طريق [الجزيره/كومير] الذى يمر أمام موقع المدرسه الجديده وصولًا إلى عزبة مبارك أقصى جنوب القريه .

وأشار : نحتاج الى استبدال التوصيلات السلكيه العموميه لشبكة الكهرباء بالقريه بكابلات أرضيه ، تركيب اعمدة إناره للشوارع والطرق المستحدثه بالقريه والمشار إليها ببند قطاع الطرق والنقل ، وصيل شبكة الإناره إلى عزبة مبارك الواقعه أقصى جنوب القريه، استكمال أعمال تبطين كامل ترعة جزيرة راجح وفروعها وجنابياتها ، إنشاء كبارى صغيره تربط بين جانبى الترعه الرئيسيه لقرية جزيرة راجح وكذلك لفرعتها الممتده من فم الفرعه فى إتجاه الجنوب وحتى نهاية الفرعه عند مفارق طريق [الجزيره/كومير .

وأوضح يجب تنفيذ إنشاءات مدرسة جزيرة راجح الجديده للتعليم الأساسي والتى تم إنهاء ملفها والحصول على موافقة جميع الجهات المعنيه ذات الصله على انشائها ، إحلال وتجديد وحدة طب الأسره بالقرية طبقًا للمعايير المعتمده على كامل المساحه بما يحقق الهدف منها ويلبي احتياجات احتياجات اهالى القريه ، إحلال وتجديد مبنى شعبة الهلال الأحمر الغير مستغل منذ اكثر من عشرون عاما، وتخصيصه كمبني خدمات مكون من طابق ارضى وثلاثة طوابق علويه يشتمل على مكتب بريد حديث ومميكن، ومقر لشعبة الهلال الأحمر، ومكتب خدمات تموينيه ومكتب تضامن، ومقر للجمعيات الأهليه المشهره بالقريه .





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