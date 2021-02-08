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مرأة

وصفة مذهلة لرفع المناعة.. جربيها بنفسك

الإثنين 08/فبراير/2021 - 12:01 م
صدى البلد
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لمياء الياسين
فوائد عديدة لتناول ملعقة يوميا من العسل يوميا فيعتبر العسل من مضادات الأكسدة الممتازة ، مما يعني أن استهلاكه المنتظم سيطهر جسمك من السموم المختلفة. بالإضافة إلى ذلك، فإن خصائصه المضادة للبكتيريا ستعمل على تحسين حالة بشرتك بشكل كبير إليك أشياء ستحدث لجسمك إذا بدأت بتناول العسل كل يوم وفقا لموقع برايت سايد.

خفض مستويات الكوليسترول

العسل لا يحتوي على الكولسترول على الإطلاق. على العكس من ذلك ، فإن مكوناته والفيتامينات تساهم في خفض مستويات الكوليسترول. الاستهلاك اليومي للعسل له تأثير مفيد على مستوى المركبات المضادة للأكسدة في الجسم التي يمكن أن تحارب الكوليسترول الزائد.

يمنع تضيق الشرايين
تظهر الأبحاث أن مضادات الأكسدة الموجودة في العسل يمكن أن تمنع تضيق الشرايين. اعتمادًا على مكان حدوثه ، قد يؤدي التضيق إلى فشل القلب أو تدهور الذاكرة أو الصداع. يكفي شرب كوب من الماء مع بضع ملاعق من العسل لمنع ذلك.

مقاومة الإجهاد
فائده العسل فى محاربة الإجهاد و تحسين الذاكرة . إلى جانب ذلك ، فإن الكالسيوم الموجود في   العسل يسهل على الدماغ امتصاص

يزيد السكر الموجود في العسل من مستوى الأنسولين في الدم ، والذي بدوره يفرز مادة السيروتونين. يتحول السيروتونين كذلك إلى الميلاتونين ،

يعزز النوم الجيد

العسل مطهر قوي ، لذا ينصح بتناول ملعقة من العسل على معدة فارغة. تساعد هذه الطقوس البسيطة في الوقاية من الأمراض المختلفة المرتبطة بالجهاز الهضمي. إلى جانب ذلك ، أثناء مروره بالمعدة ، يقضي العسل على الجراثيم ويشفي الجروح الصغيرة في الغشاء المخاطي.

تعزيز المناعة

يمكنك مزج العسل والثوم  فسيعزز العسل المملوء بالثوم جهاز المناعة ويحافظ على صحتك. ستحتاج إلى المكونات التالية:

3-4 رؤوس ثوم
1 كوب عسل خام
جرة صغيرة بغطاء
افصلى رؤوس الثوم إلى فصوص وأزيلى طبقاتها الخارجية. ضعيها في البرطمان، ثم اسكبي العسل عليها وضعيه فى برطمان وغطي البرطمان بغطاء، وضعيه بعيدًا لبضعة أيام. خذ ملعقة واحدة يوميًا على معدة فارغة ، وستشعرين بالحيوية والصحة كما لم يحدث من قبل.
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