عم حارس: كهربا أكتر لاعب بيبقى متوتر.. والشناوي كلمة السر في ثقة اللاعبين

أكد عم حارس، أقدم عامل بغرفة ملابس للنادي الأهلي، أن هناك بعض اللاعبين ينتابهم شعور بالتعصب قبل المباريات، متابعًا "كهربا أكتر لاعب بيبقى متوتر"، بينما محمد الشناوي وعمرو السولية أكثر اللاعبين هدوءًا.





وأضاف عم حارس، خلال حواره مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر قناة "القاهرة والناس"، أن أيمن أشرف يؤدي أداء قويا جدًا خلال المباريات الماضية، ويمتلك حماسا شديدا ويؤدي في أي مركز، مؤكدًا أن دائمًا ما يتطرق محمد الشناوي للحديث مع اللاعبين قبل المباريات، متابعًا: "حديث الشناوي مع اللاعبين كلمة السر في كسب الثقة".



